Dupa ce Pintea a spus ca a dat un RMN peste care ploua, asociatia Daruieste Viata revine cu precizari: Aparatul nu era adaptat!

Cu privire la declaratia Doamnei Ministru Sorina Pintea, din timpul conferintei de presa din 1.11.2019, despre aparatul RMN cumparat pentru Marie Curie, facem urmatoarele precizari:Aparatul RMN a fost furnizat Spitalului Marie Curie in martie 2019 si nu Asociatiei Daruieste Viata. Cum Spitalul Marie Curie nu dispunea de un spatiu adecvat pentru instalarea si functionarea, in bune conditii, a acestuia, decizia comuna a conducerii spitalului si a noastra a fost sa amenajam cu celeritate un compartiment in corpul nou, aflat in constructie.La momentul livrarii aparatului, medicii au constatat ca proiectul de dotare, realizat de Minister, nu este adaptat intocmai specificului spitalului, respectiv tratarea copiilor intre 0-18 ani. Astfel ca lipseau instalatiile necesare anesteziei pe timpul investigatiilor RMN la copii (fluide medicale, evacuare etc.), radioprotectia suplimentara si aparatele de aer conditionat prevazute erau de uz comercial, nicidecum specifice spatiilor medicale.Pentru a remedia aceste neconformitati executantul ales de Ministerul Sanatatii a avut interventii repetate asupra spatiului amenajat, lucru ce a afectat hidroizolatia exterioara. Precizam ca niciun spatiu interior, niciun echipament si nicio instalatie nu au fost afectate de ploaie sau alte conditii meteo nefavorabile. In acest moment se realizeaza lucrarile de remediere a hidroizolatiei", se arata in postarea de pe Facebook a asociatiei Daruieste Viata Reamintim ca Sorina Pintea a organizat, vineri, o conferinta de presa in care a vorbit despre spitalul construit de Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu, impreuna cu echipa lor, din banii donati de romani "Intalnirea a fost organizata cu scopul de a sprijini si a intreba ce se intampla cu anumite chestiuni. De exemplu, de ce nu e montat RMN-ul aprobat acum 2 ani si livrat din 20 martie 2019, care nici in acest moment nu functioneaza pentru ca ploaia de azi-noapte l-a inundat.A costat 3 milioane de lei, e luat prin Banca Mondiala si noi trebuie sa dam explicatii Bancii Mondiale de ce am achizitionat si n-am montat. (...) S-a spus ca nu vrem sa dam bani pentru aparatura. Am dat un RMN peste care ploua in acest moment", a spus atunci Sorina Pintea.In ce priveste achizitionarea celor doua aparate de radioterapie prin programul cu Banca Mondiala, Pintea sustine ca problemele ar fi la conducerea Spitalului Marie Curie."Grupul tehnic de lucru al Bancii Mondiale a luat in discutie aceasta problema in urma unei adrese pe care in aprilie 2018 spitalul o face ministerului, prin care informeaza ministerul ca in luna aprilie 2018 va incepe constructia, termenul de finalizare e de 9 luni, iar aparatele vor putea fi instalate in decembrie 2018. Ni se spune ca laboratorul nu ar fi eficient si ar trebui sa asiguram si accesul adultilor.In urma acestei adrese, a avut loc o sedinta a grupului de lucru la care de obicei ministrul nu participa, nu e membru, nu e invitat. Dar in sedinta de lucru din 04.06.2019 ministrul Sorina Pintea a fost prezent si a prezentat dorinta celor de la Marie Curie.Grupul tehnic de lucru spune ca a luat cunostinta de doleanta spitalului, dar doreste o analiza. Pe 03.07.2019 directorul de implementare trimite adresa spitalului in care soclicita aceste date.Din 3 iulie pana in octombrie nu am mai primit absolut nimic de la spital . Pe 22 octombrie, Razvan Vieru de la Banca Mondiala solicita din nou aceste date, pentru ca programul cu Banca Mondiala se va incheia", a mai sustinut ministrul Sanatatii.Intrebata din nou daca s-a pus problema ca asociatia sa predea banii din donatii pentru a face licitatii pentru aparatura, Pintea a spus ca "statul roman nu se poate implica in a gestiona bani privati, dar are obligatia sa se implice in gestionarea banilor publici si cand trebuie sa faca o investitie trebuie sa se asigure ca totul e in regula".In alta ordine de idei, Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele Asociatiei Daruieste Viata, a precizat, vineri seara, ca lucrarile la cladirea care va fi donata Spitalului Marie Curie sunt in termen, fiind terminata structura pe toate cele noua niveluri. Spitalul ar putea fi dat in folosinta anul viitor."Noi nu am pornit niciun scandal si nu suntem intr-un scandal. Am sesizat un share care ni s-a parut nepotrivit si vulgar si doamna Firea s-a suparat crezand ca este o agenda ascunsa in spate. (...) Nu avem o batalie nici cu statul roman, nici cu doamna Gabriela Firea ", a declarat Gheorghiu vineri seara, la B1 Tv, transmite News.ro.Aceasta a precizat ca, potrivit legii, orice constructie realizata pe terenul statului "apartine de drept statului".", a sustinut aceasta.Ea a precizat ca nu este un parteneriat public-privat, ca exista un contract cu Spitalul Marie Curie, conform caruia ONG-ul construieste si doneaza spitalul.Asociatia "Daruieste Viata" a facut proiecte de mai multe milioane de euro la mai multe spitale din Romania, a spus aceasta."Ceea ce ne intereseaza pe noi, in acest moment, este sa fim lasati sa ne facem treaba", a mai spus Gheorghiu.Aceasta a precizat ca peste 260.000 de romani au donat pentru acest spital.Ea a subliniat ca va fi un spital public, o extindere a Spitalului Marie Curie, si ca, dupa ce se va termina constructia cladirii, ONG-ul pe care il reprezinta va dona constructia Spitalului Marie Curie, asa cum s-a intamplat si cu alte proiecte in tara.Oana Gheorghiu a spus ca, potrivit estimarilor, spitalul va fi gata la sfarsitul anului viitor. Constructia a inceput in anul 2018, structura este terminata pe toate cele noua niveluri, se lucreaza la instalatii, compartimentari si fatada, iar lucrarile sunt in termen.C.P.