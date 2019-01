Efectul concret al masurilor PSD: O infirmiera debutanta castiga cu 50% mai mult decat una cu 32 de ani vechime la urgente

Foto: Facebook/Dr. Dan Grigorescu

Medicul Dan Grigorescu de la Spitalul Judetean de Urgenta din Brasov prezinta pe Facebook cazul concret al unei infirmiere cu peste 30 de ani vechime care, in urma aplicarii masurilor Guvernului Dancila, a ajuns sa castige cu mult mai putin decat o infirmiera debutanta."Iata datele 'problemei': Priviti 'fluturasul' de salariu al infirmierei cu CEA MAI MARE vechime din SECTIA CLINICA pe care o conduc (chirurgie plastica) dintr-un spital CLINIC JUDETEAN DE URGENTA. Salariu de baza cu astronomica valoare de 2.148 lei!Alaturat, cel al unei infirmiere debutante cu VECHIME ZERO dintr-un COMPARTIMENT de medicina interna din spitalul MUNICIPAL Sacele, jud. Brasov, unde este inscrisa ca salariu de baza suma de 3.266 lei. Adica un salariu de baza cu 52% mai mare!", arata medicul situatia , atasand postarii si fotografii ale fluturasilor.Medicul face apel la ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sa analizeze situatia si sa identifice vinovatii si solutiile pentru aceasta situatie, despre care se indoieste ca ar fi singulara in sistem."Doamna ministru Sorina Pintea, e de inteles ca nu aveti nicio vina intr-o asemenea situatie. Dar aveti responsabilitatea de a curma astfel de inechitati flagrante!Eu nu stiu (si nici nu am nicio dorinta sa aflu) care sunt cauzele si cine sunt vinovatii pentru aparitia unei astfel de monstruozitati.Insa dumneavoastra puteti afla, dupa cum va este in putere sa luati si masurile necesare.Ma adresez dumneavoastra nu pentru a va semnala un caz care poate fi doar unul izolat, ci pentru ca am temerea ca acesta se poate dovedi doar 'varful aisbergului' unei scapari de sub control a fenomenului salarizarii din spitale.Oricum, oricare va fi rezultatul analizei dumneavoastra, tanti Dorina Hotnog (care mai are doar un an pana la pensie, asta dupa ce a trudit in aceeasi sectie timp de peste 32 de ani) ar merita o mangaiere ministeriala pentru lacrimile de obida varsate de ieri pana azi. O mangaiere echivalenta cu sarutul lui Cuza-Voda pe obrajii lui mos Ion Roata.O mangaiere care ar anula, macar si partial, scuipatul sistemului pe care l-a primit in plina fata, ieri, prin intermediul fluturasului de salariu, tanti Dorina!", scrie medicul.Faptul ca situatia este departe de a fi singulara si problemele sunt mult mai multe o arata si un sondaj efectuat in randul angajatilor din sistem de Federatia Solidaritatea Sanitara.Acestia sustin ca inechitatile sunt in continuare foarte multe, problema fiind legislatia ce lasa loc de interpretari, dar si cea mai recenta ordonanta de urgenta adoptata la finalul anului trecut, prin care au fost plafonate veniturile.Federatia sindicala arata situata descoperita in urma sondajului.. Procentul salariatilor care au sporurile pentru conditii de munca la nivel minim sau sub nivelul minim estedecat in cazul celor aflate in subordinea consiliilor locale.Transpuse in realitate, cifrele arata in unele cazuri situatii de-a dreptul socante: salariatii din spitale mari, aflate 'la capatul de linie al complexitatii tratamentului', au sporurile pentru conditii de munca semnificativ mai mici decat salariatii care lucreaza in unele spitale aflate in subordinea consiliilor locale.. Pentru acesti salariati garantia oferita de Guvern de-a asigura acordarea cel putin a sporului minim este contrazisa de realitate", sunt cateva dintre concluziile prezentate intr-un comunicat remis joi Ziare.com.Solidaritatea Sanitara atrage atentia ca deja tot mai putini medici si asistente doresc sa acopere turele din zilele libere legal, pentru ca acum, dupa ordonanta Guvernului, ele nu mai sunt platite."Efectele OUG nr. 114/2018 asupra veniturilor angajatilor se adauga nemultumirilor deja existente legate de modul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca, supra-impozitarea indemnizatiei de hrana, diminuarea sporului pentru sambete si duminici, neacordarea voucherelor de vacanta tuturor salariatilor din unitatile sanitare", se mai arata in comunicat.Joi, la Ministerul Sanatatii, au avut loc negocieri cu sindicatele pe aceasta tema.