Emanuel Ungureanu (USR): Cina cu viermi la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca (Video) UPDATE Ce spune conducerea spitalului

Deputatul a publicat pe contul sau de Facebook imagini cu mancare cu viermi, servita in aceasta unitate spitaliceasca. El a precizat ca va sesiza DSP Cluj, luni dimineata."O mamica (sic!) care este internata de cateva zile la etajul 2 din Clinica de Pediatrie 1 de pe Strada Motilor din Cluj-Napoca mi-a scris pe facebook caMaine dimineata (luni - n.red.) voi sesiza DSP Cluj, care o sa ne comunice din nou ca mamele copilasilor bolnavi au venit cu viermii de acasa.Seara, nestingheriti, pe scari isi fac aparitia gandacii, probabil vin doar in vizita sa intampine cum se cuvine coronavirusul...", a scris Ungureanu intr-o postare pe contul sau de Facebook, duminica seara.De altfel, el a si publicat un clip video in care se poate vedea un vierme langa un pateu dat la cina unei mame internate aici."Avem nevoie la Cluj nu doar sa construim urgent un spital de copii monobloc de la zero ci si sa scapam de incompetentul manager al Spitalului de Copii, Aldea si de dinozaurul Moisescu care conduce DSP Cluj de pe vremea lui Brejnev.Mizeria ucide mai mult decat orice coronavirus in spitalele Romaniei!", se mai arata in psotarea deputatului USR.Consiliul Judetean Cluj precizeaza ca Alin Tise a trimis deja Corpul de Control al institutiei pentru a verifica aspectele semnalate."In acest moment, la nivelul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta pentru Copii se desfasoara, in acelasi scop, o ancheta interna. Consiliul Judetean este in contact cu reprezentantii Directiei de Sanatate Publica a Judetului, institutie ce deruleaza, la randul ei, un control in acest caz", arata CJ Cluj, mentionand ca institutia nu va tolera niciun fel de abatere de la normele de igiena sanitara si alimentara, la niciunul dintre spitalele pe care le are in subordine, cu atat mai mult cu cat a alocat tuturor spitalelor sume importante de bani.Spitalul sustine ca recipientul folosit era pastrat intr-un sertar cu mere vechiConducerea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca a constatat, in urma anchetei interne desfasurata in cazul cinei cu viermi, ca femeia care a sesizat situatia a folosit un recipient pentru cina care a fost anterior depozitat intr-un sertar cu mere pastrate timp de mai multe zile.Potrivit unui comunicat al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, transmis luni si citat de Mediafax, s-a verificat trasabilitatea pateului de pui servit la cina de la depozitul de alimente pana la salon, nefiind constatate neconformitati."Ca urmare a anchetei interne desfasurata in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii si a controlului efectuat de DSP Cluj, precizam ca s-a urmarit trasabilitatea produsului alimentar incriminat (pate de pui) de la depozitul de alimente pana la salon. Nu s-au constatat neconformitati in modul de depozitare al alimentelor. Aspectul conservelor si igiena oficiului alimentar au fost corespunzatoare. De la bucatarie, alimentul in cauza a fost adus in ambalaj original in oficiul alimentar al sectiei unde a fost portionat si distribuit in termen de 15 minute de la deschidere, fara a prezenta urme de degradare. S-a verificat termenul de valabilitate a conservei respective acesta fiind 2023", se arata in comunicat.Reprezentantii spitalului au subliniat ca au fost intervievati mai multi parinti care au consumat aceeasi mancare, pate, fara a exista reclamatii."Recipientul pe care insotitoarea unui pacient al Clinicii de Pediatrie I l-a folosit pentru pastrarea cinei, fara ca aceasta sa fie consumata imediat, a fost anterior depozitat intr-un sertar cu mere pastrate timp de mai multe zile. In salon exista frigider pentru depozitarea alimentelor. In momentul servirii cinei, mama nu a reclamat personalului care distribuie cina deficiente privind calitatea alimentului, si nici ulterior nu au fost anuntate cadrele medicale din sectie asupra incidentului, mama optand pentru trimiterea imaginilor afirmativ unei prietene", se mai arata in comunicatuil spitalului clujean.De asemenea, reprezentantii unitatii medicale au sustinut ca mama respectiva a fost solicitata sa depuna o sesizare oficiala, dar a declarat in scris ca nu doreste sa depuna plangere.A.D.