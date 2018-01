Epidemie de varsat de vant. Zeci de oameni sunt internati la institutul "Matei Bals" cu complicatii severe

Ziare.

com

Medicii spun ca singura metoda de protectie impotriva bolii este vaccinul antivaricela, insa acesta costa peste 100 de lei, nefiind inclus in schema de gratuitati.Cea mai mare problema este ca pacientii care se interneaza prezinta complicatii severe, iar printre acestia se numara atat adulti, cat si copii.Ataxia cerebrala, care provoaca tulburari severe de echilibru, dureri de cap si varsaturi; pneumonia, artrita sau purpura - sunt doar cateva dintre complicatiile care pot aparea in urma bolii.Cei mai predispusi complicatiilor severe, cum ar fi Zona Zoster, sunt adultii si oamenii in varsta, care pot lua varsat de vant cu usurinta de la copii sau nepoti."Reactioneaza mult mai violent. Eruptia este foarte intensa, ii mananca pielea foarte tare. Riscul este mare de a rupe aceste vezicule. Mai exista inca un risc, de a se suprainfecta. Cine nu a avut varicela, categoric va face", a spus doctorul Monica Luminos pentru TVR Virusul ce cauzeaza varicela se transmite extrem de usor, prin curentii de aer, avand o perioada de incubatie intre 10 si 20 de zile.Pacientul este cel mai contagios cu 2 - 3 zile inainte sa ii apara febra si eruptia de la nivelul pielii.Medicii recomanda ca vaccinul antivaricela sa fie facut la copii care depasesc varsta de un an.