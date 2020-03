Euronews scrie despre spitalele inchise in Romania, din cauza infectarii personalului cu coronavirus

LIVE

80 de angajati ai Spitalului de Urgente din judetul Suceava, una dintre cele mai mari unitati medicale din nord-estul tarii, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus.Ministerul roman al Sanatatii nu a avut decat sa transfere pacientii unitatii in alte spitale si sa ia decizia sa inchida institutia in vederea dezinfectarii.Membri ai personalului in domeniul sanatatii dezvaluie ca au fost nevoiti sa astepte ore intregi inainte sa fie testati, in aceleasi saloane cu persoane infectate.In estul Romaniei, la Spitalul Militar din Focsani, un medic si o infirmiera au fost testati pozitiv.Ei au fost internati la boli infectioase, iar spitalul a fost inchis dupa transferarea pacientilor catre alte unitati medicale.Cazuri confirmate au fost semnalate de asemenea in alte trei spitale din Galati, in estul Romaniei.Conducerea spitalului din Suceava a declarat ca a luat toate masurile in vederea protejarii personalului, dar subliniaza asupra unei lipse a echipamentelor de protectie.Medicii isi exprima, la randul lor, regretul fata de lipsa unui protocol clar, in vederea evitarii infectarii.Spitalul urmeaza sa fie redeschis, pentru a primi doar cazuri de covid-19.Pe de alta parte, premierul roman a anuntat demisia ministrului Sanatatii, criticat puternic dupa ce a anuntat ca toate persoanele din Bucuresti urmeaza sa fie testate in vederea depistarii noului coronavirus, relateaza The Associated Press.Ludovic Orban a anuntat joi ca regreta plecarea lui Victor Costache, dar "pe de alta parte inteleg si-i multumesc".Prioritatea Guvernului este sa achizitioneze echipament de protectie pentru spitale si sa protejeze personalul medical, a subliniat premierulRomania a inregistrat 906 contaminari cu noul coronavirus si 17 morti.