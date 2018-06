Experiment la Primaria Capitalei: eliminarea infectiilor nosocomiale cu ajutorul robotilor

Ziare.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti va dezbate, in urmatoarea sedinta, un proiect de hotarare care prevede alocarea sumei de 159.000 de euro plus TVA (respectiv 877.877 lei) pentru implementarea unei tehnologii de eliminare a infectiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul robotilor.Conform regulamentului de implementare a proiectului de hotarare, programul de prevenire a infectiilor nosocomiale inculde "cel mai avansat sistem de dezinfectie cu ultraviolete cu xenon si astfel reduce dramatic incidenta infectiilor nosocomiale si a infectiilor Clostridium difficile in domeniul asistentei medicale-dobandite, fara erori umane si fara rezistensa la substanste chimice".Proiectul ar urma sa se desfasoare incepand cu iulie 2018 pana in luna martie a anului viitor, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" din Bucuresti, la finalul perioadei spitalul urmand sa prezinte un raport legat de rezultatele implementarii proiectului.Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti va achizitiona tehnologia de eliminare a infectiilor nosocomiale prin procedura de achizitie publica.Potrivit documentelor care fac parte din proiectul de hotarare, robotul cu lumina ultravioleta pulsata cu xenon poate ucide agenti patogeni care transporta infectii in spatiile din spital prin pulsarea luminii pentru a distruge celulele bacteriilor, visururilor si ciupercilor. Dezinfectia este "rapida si eficienta", iar robotul are senzori de caldura si miscare care opresc automat aparatul cand detecteaza prezenta oamenilor in camera.Initial, spitalul Colentina fusese propus pentru implementarea acestui proiect, insa ulterior a fost selectat Spitalul Victor Babes, avand in vedere specificul unitatii medicale si costurile anuale legate de dezinfectie in acest spital.Conform Municipalitatii, Proiectul "Tehnologie revolutionara de eliminare a infectiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul robotilor" face parte dintre proiectele de interes local initiate de cetateni in cadrul campaniei "Propune pentru Bucuresti!", campanie care prevedea implementarea a 20 de proiecte de interes local incluse in propunere de buget pentru anul 2018.Bugetul propus pentru cele 20 de proiecte este de patru milioane de euro, iar valoarea fiecarui proiect nu depaseste 200.000 de euro.