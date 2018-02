Fetita din Iasi ai carei parinti au refuzat sa o trateze de cancer a murit

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Iasi, Tiberiu Batas, a declarat, vineri seara, corespondentului Mediafax, ca Petronela, fetita bolnava de cancer, care a emotionat o tara intreaga, dupa ce instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul, a murit in 14 februarie."Din pacate, fetita a decedat. Parintii si copilul s-au intors acasa (de la Timisoara - n.red.) inainte de Craciun. Fata avea o tumoare de gradul IV. Ea a fost evaluata la Timisoara. Durata ei de viata fusese estimata de specialisti undeva intre doua si sase luni. Chimioterapia, la vremea respectiva, a fost considerata inoportuna si inadecvata supravietuirii.Era vorba despre chimioterapie foarte agresiva, care nici pentru un adult nu stiu cat ar fi avut sanse de reusita. Fetita a fost diagnosticata cu cancer la varsta de doi ani. Ea a ajuns la aproape 10 ani acum, inainte de a deceda. Parintii s-au ingrijit de ea. Este o teorie legata de cancer: atata vreme cat este vorba despre copilul tau, e greu de suportat ideea!", a declarat Bantas.Petronela a ajuns la spital in noiembrie 2017, dupa mai bine de cinci luni de cand nu a mai fost vazuta de un medic si nu a mai facut tratament, iar parintii au fost obligati de instanta, la solicitarea Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, sa ii acorde asistenta medicala de care are nevoie.Desi reprezentantii institutiei au fost nevoiti sa ii oblige pe parinti sa accepte tratamentul Petronelei, au stabilit ca acestia nu vor fi acuzati de neglijenta si ca nu se impune scoaterea fetitei din mediul familial."Parintii, desi limitati ca educatie, nu pot fi acuzati de neglijarea nevoilor copilului. Au colaborat si s-au implicat in asigurarea tratamentului si ingrijirii copilului inca de la debutul bolii iar, acum, desi refuza chimioterapia de linie 3, colaboreaza cu medicul de familie si asigura tratatmentul medicamentos al copilului. Nu se impune scoaterea copilului din mediul familial, avand in vedere ca starea psiho-emotionala a fetitei este influentata pozitiv de petrecerea timpului impreuna", mentionau in urma cu cateva luni cei de la DGASPC Iasi.Petronela a fost diagnosticata cu cancer la rinichi si avea metastaze pulmonare. In ultimii ani a fost operata de mai multe ori si, desi era programata pentru consult si internare la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria", din Iasi, in vara anului trecut, parintii ar fi refuzat tratamentul.Acestia au sustinut ca nu mai au incredere in doctori si nu doresc ca fiica lor sa mai primeasca asistenta medicala. Ultima data cand a fost consultata de medicii oncologi a fost in luna iulie, inainte de a fi transferata la Timisoara, pe data de 12 decembrie 2017.