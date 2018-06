Filosoful Mihai Sora a fost operat si se afla la terapie intensiva UPDATE

UPDATE:

Mihai Sora, in presa franceza

Ziare.

com

Anuntul a fost facut pe Facebook de jurnalistul AFP Ionut Iordachescu, dupa ce a primit un mesaj de la sotia scriitorului cu permisiunea de a-l transmite mai departe."Doctorii au facut un adevarat miracol si le suntem profund recunoscatori. Acum l-au dezintubat. Asteptam sa se trezeasca. In momentul de fata este inca la terapie intensiva", a transmis Luiza Palanciuc Sora.Medicul Silviu Negoita, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, a explicat pentru News.ro ca Mihai Sora a fost operat din cauza unor probleme la colecist si ca la aceasta ora este detubat si constient.Mihai Sora, in varsta de 101 ani, "a fost adus de sotie in cursul zilei de ieri (n.r. miercuri) . A fost operat in urma unor probleme la colecist. Acum este detubat, constient", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, doctorul Silviu Negoita. In presa franceza a aparut joi un articol despre Mihai Sora , devenit in cateva luni "portavocea mobilizarii societatii civile" impotriva "abaterilor" guvernarii din Romania. In timp ce manifestantii scandeaza numele lui Sora la Bucuresti, neinitiatii sunt surprinsi sa descopere un scriitor de 101 ani care ia atitudine.Filosoful centenar era pana acum cunoscut pentru eseurile sale precum "Despre dialogul interior. Fragment dintr-o Antropologie Metafizica/ Du dialogue interieur, fragment d'une anthropologie metaphysique" (aparut in Franta la editura Gallimard, 1947).Contul sau de Facebook a adunat 100.000 de urmaritori care citesc mesajele politice pline de umor. Mihai Sora crede ca de acum locul sau este in strada, alaturi de compatrioti."Sunt un cetatean constient de drepturile sale si mai ales de indatoririle sale (...) ", explica pentru AFP filosoful. "Ceea ce ma nelinisteste cel mai mult este destinul pe termen lung al acestei tari", adauga el, deplangand "abaterile", atat ale dreptei, cat si ale stangii" puterii politice in aceasta fosta tara comunista marcata de instabilitate si scandaluri care i-au afectat pe liderii sai de la instaurarea democratiei, la sfarsitul anului 1989.