Fiul femeii care a decedat dupa ce a asteptat 16 ore la spital: In bratele mele a murit. O asistenta a spus ca putem face plangere si la Dumnezeu

16 ore pe un scaun

"In bratele mele a murit"

"Nu va duceti la Colegiul Medicilor, dati in judecata spitalul!"

Reamintim ca Politia a dechis dosar pentru ucidere din culpa in cazul femeii care a asteptat 16 ore sa fie tratata de medici, dar a murit pe scaun in asteptarea lor. La acelasi spital, in urma cu aproape o saptamana un tata disperat a amenintat cadrele medicale cu pistolul pentru ca fiica sa se simtea foarte rau si nu se ocupa nimeni de ea Conform Digi24,in cadrul careia isi va prezenta punctul de vedere, iar Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP), spune ca situatia de la Constanta nu este nicidecum singulara, ea fiind, din pacate, intalnita si in cazul altor spitale de urgenta, chiar si din Bucuresti, baiatul femeii care a murit dupa ce a asteptat ore in sir pe un scaun sa fie ajutata de cadrele medicale, a vorbit la Digi24 despre nepasarea cu care a fost tratata mama lui."Nu existau medici acolo, medicii care ar trebui sa fie la UPU (unitatea de primiri urgente, n.red.) (...) In spital eraNu era nimeni.Au aparut toti medicii in camera de reanimare, dupa deces, sa faca prezenta si sa puna parafele", a spus acesta revoltat.Femeia s-a internat la ora 7 in dimineata de sambata, dupa ce s-a simtit rau. La 8 i s-au facut analize, iar la 11 un EKG, la care, spune fiul, "s-ar fi vazut ca sunt probleme cardiace, faptul ca nu putea sa respire, iar asta trebuia sa traga un semnal de alarma celor de la UPU".(...) La 19:52 concluziile erau trase. Nu sunt de specialitate, va spun cum mi s-a spus: ca are apa la plamani, inima plutea in apa, nu mai batea (...)La un moment dat i-a cazut senzorul de la deget, asistenta a dat din umeri si a plecat mai departe. O alta asistenta a inceput sa o palpeze pe burta fara sa aiba habar de ce are, cand mama acuza dureri foarte grave (...)", a mai declarat Constantin Popa.Acesta a mai relatat si despre modul cum au fost tratati, el si tatal lui, cand au incercat sa convinga cadrele medicale sa se ocupe de bolnava.El a spus ca timp de 16 ore femeia ar fi fost tinuta doar pe un scaun, unde nu putea sa se sprijine cum trebuie, nu pe pat, exceptie facand probabil momentele cand i s-au facut analizele."In cele 12 ore in care tatal meu a fost de cateva ori acolo (de unde a fost dat afara inclusiv cu serviciul de paza, pentru a nu mai solicita interventia medicilor),. Probabil a fost asezata si pe pat atunci cand i s-au facut analize (...)Voi cere imagini de pe camerele de supraveghere, care nu se vor putea sterge.In bratele mele a murit. Si-a luat mascuta de pe fata si a renuntat la lupta, s-a lasat intr-o parte pe scaun si a incetat sa lupte (...) Toti au coborat apoi in sala de reanimare, erau prezenti!", a mai sustinut Constantin Popa.Mai mult, cand tatal lui a spus ca va face plangere pentru modul in care "nu e tratata" bolnava, o asistenta "a reactionat cu foarte mare aroganta, spunand ca voi putea depune plangere si la Dumnezeu".Constantin Popa s-a aratat indignat de tot ce s-a intamplat, spunand ca "nu putem sa ne lasam parintii si copiii pe mana unor nepregatiti (...)" si ca trebuie facute schimbari in sistemul sanitar.Pe de alta parte, el a sustinut ca managerul spitalului a deschis osi ca "inclusiv dansul a ramas stupefiat de modul in care nu s-au facut operatiunile, iar toti medicii au dat raspunsuri evazive, schimbandu-le de la o ora la alta".Intr-o interventie telefonica,, a declarat ca asa ceva nu se intampla "doar la Constanta"."Avem si in in alte spitale, chiar si in Bucuresti, astfel de evenimente (...) La Constanta managerul face eforturi deosebite, il cunosc, dar Consiliul Judetean si-a luat mana de pe spital, nu e finantat, in Consiliul de Administratie nu stim cine este,. Managerul face eforturi deosebite sa mentina spitalul pe linia de plutire, dar e foarte greu, oamenii astia sunt disperati", a afirmat Vasile Barbu.Iar in ceea ce priveste raspunsul dat de asistenta familiei, cum ca poate face plangere si la Dumnezeu, tot degeaba, Vasile Barbu a explicat: "Asistenta stie ca au fost mai multe cazuri (...). Luati un avocat si dati in judecata Spitalul".