Focar de coronavirus la Deva: Managerul si directorul medical de la Spitalul Judetean si-au dat demisia

Prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, a explicat motivele celor doi:"Managerul, directorul medical si medicul epidemiolog au intocmit un plan prin care urma sa fie reorganizata activitatea la nivelui spitalului (...) Ieri (luni - n.red.), salariatii din SJU au adresat o scrisoare prin care scriau ca nu sunt de acord cu acel plan de reorganizare, au spus ca sunt tinuti in mod abuziv in carantina si ca nu vor sa continue activitatea in spital in regim de 14 zile, o gramada de motive in acest sens.Conducerea spitalului a constientizat ca nu era un plan bine pus la punct. Angajamentele lor: au fost de acord sa ia spitalul in conducere doar daca acel plan putea fi pus in actiune. Cum nu s-a putut, managerul ne-a anuntat ieri ca nu poate continua si ne-a zis aseara ca isi da demisia", a explicat Poteca intr-o interventie telefonica la Digi24.Intrebat cine va prelua conducerea spitalului, prefectul a raspuns ca, cel mai probabil, o persoana din exteriorul unitatii medicale."Am vorbit cu dl Arafat, cu dl Tataru, care va veni la Deva miercuri sau joi, urmand sa gaseasca o persoana din exteriorul spitalului - asta ar fi o prima optiune pentru continuarea activitatii, dar suntem cu toate optiunile pe masa.Prima este sa gasim o persoana care poate implementa un plan si rezolva problema, sa discute cu medicii, sa ii convinga de viabilitatea unui alt plan", a precizat prefectul de Hunedoara.Referitor la posibilitatea ca spitalul sa aiba o conducere militara, cum e cazul la SJU Suceava, Poteca a specificat: "Spitalul e la Ministerul Sanatatii. Fiind la Ministerul Sanatatii, aceste optiuni nu pot fi exprimate decat de conducerea Ministerul Sanatatii cu dl Arafat. Exista din punct de vedere al discutiilor, al informarilor, o asemenea posibilitate, dar ea nu poate fi pusa in aplicare decat in discutii cu ministrul Tataru si dl Arafat".Vasilica Poteca a mai spus ca, in acest moment, la SJU Deva sunt internati peste 100 de pacienti cu COVID-19."La aceasta ora, sunt internati 105 pacienti cu COVID, pentru ca este oficial spital de COVID. Cu internarile, ieri s-au internat 25-26 de pacienti. In continuare sunt foarte multi si situatia tinde sa se aglomereze, pentru ca daca continua acest ritm de internari, in curand, nici spitalul de la Deva nu va mai putea primi pacienti, pentru ca se va umple", a adaugat prefectul.Situatia medicilor infectati ramane aceeasi: sunt 6 medici confirmati cu noul coronavirus. "Se simt bine din cate stiu, printre medici nu am mai avut in ultimele zile cazuri pozitive", a completat prefectul.In fine, Vasilica Poteca a mai punctat ca unitatea medicala are echipamente si materiale sanitare, insa stocul de medicamente este insuficient."Echipamente, masti, combinezoane, botosei - sunt suficiente astfel incat se poate desfasura corect actul medical pentru COVID. La ora asta, medicamentele sunt insuficiente, dar la Ministerul Sanatatii am trimis solicitare si urmeaza sa fie alimentat spitalul cu medicamente", a conchis Poteca.Amintim ca Deva este unul dintre cele trei mari focare de infectie cu COVID-19 de la noi din tara, dupa cum a anuntat ministrul Nelu Tataru de saptamana trecuta.Pana acum, in judetul Hunedoara au fost confirmate 138 de cazuri de coronavirus, in timp ce 16 persoane au murit.A.D.