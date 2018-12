Focar de stafilococ auriu la Maternitatea Giulesti: Inca 3 bebelusi nascuti acolo au ajuns la spital

Ziare.

Numarul copiilor internati este 15, informeaza reprezentantii spitalului, precizand ca pentru cinci dintre ei culturile sunt in lucru. Toate probele de pana acum au iesit cu stafilococ meticilino rezistent, informeaza Mediafax.La Maternitatea Giulesti se face acum dezinfectie generala, iar marti, la Prefectura Bucuresti, s-a intrunit un comitet de urgenta cu toti managerii pentru a se stabili cum vor fi distribuite cele aproximativ 80 de gravide care erau programate la nastere la Giulesti.Medicul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, le-a spus jurnalistilor, dupa terminarea sedintei, ca este nevoie de o educare a mamelor in ceea ce priveste normele de igiena pentru nou-nascuti. Totodata, specialistul arata ca, si in ce priveste protocoalele medicale, accesul vizitatorilor ar trebui controlat, insa aici regulile difera de la un spital la altul.Primele rezultate ale analizelor de la Maternitatea Giulesti, transmise publicitatii in urma cu cateva zile, arata ca a fost depistat stafilococ auriu pe scutecul unui copil internat intr-un salon de normoponderali, dar s-au gasit si germeni mezofili si hemolitici intr-un salon de leuze, arata Ministerul Sanatatii."Directia de Sanatate Publica Bucuresti a anuntat Ministerul Sanatatii ca, in data de 28 noiembrie 2018, inspectorii sanitari au recoltat mai multe probe igienico-sanitare si exudate nazale din Spitalul Clinic de OG 'Panait Sarbu'.Astfel, au fost recoltate 40 de probe AMF (aeromicroflora), 5 probe de ape sterile, 20 teste de salubritate din mai multe sali de operatie, saloane, sectii ATI, blocuri operatorii, precum si 10 exudate nazale de la medici si asistente medicale, 10 teste igienico-sanitare de pe maini tot de la medici si asistente medicale, 10 teste de sterilitate recoltate din diverse truse medicale", informa Ministerul Sanatatii, printr-un comunicat de presa.A.S.