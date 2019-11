Fostul director juridic al ASSMB, despre scandalul de la Spitalul Gomoiu: In mandatul doamnei Firea s-au platit WC-uri de 230 de lei cu 3.500 de lei plus TVA

Ziare.

com

"Receptia si atestarile ca in teren se afla respectivele lucrari au fost facute in mandatul doamnei primar Firea. (...) Neregulile au inceput in vechiul mandat, dar neregulile au fost perpetuate si banii au fost decontati in mandatul doamnei Firea, care la momentul la care a constatat concluziile Raportului Corpului de Control al premierului Tudose trebuia sa ia masurile prevazute de lege. Deci, se puteau face lucruri in legatura cu contractul acesta. Un contract oneros, un contract prin care este inselata institutia publica, nu esti obligat sa-l executi.In mandatul doamnei Firea s-au decontat lucrari care nu exista, s-au decontat aparaturi de capacitate mult mai mare decat cele efectiv in teren. In mandatul doamnei Firea s-au platit WC-uri de 230 de lei cu 3.500 de lei plus TVA. In mandatul doamnei Firea au fost acceptate usi pentru salile de operatie cu pret de trei-patru ori mai mare care nu respecta normele DSP", a sustinut Lavinia Cotofana, vineri seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24.Ea a spus ca toate paturile copiilor internati la "Victor Gomoiu" au 150 de cm, ceea ce este "ilogic", avand in vedere ca multi copii de 12 ani au mai mult de un metru si jumatate inaltime.Lavinia Cotofana sustine, de asemenea, ca de o luna si jumatate administratia locala nu plateste expertii care ar trebuie sa se pronunte cu privire la lucrari, iar o colega i-a spus ca biroul in care lucra a fost sigilat, laptopul a fost ridicat, iar expertilor nu i se permite accesul."Doamna Firea si directorii ei de integritate se cred Parchet. Am inteles ca cei mai aprigi contestatori si mai slugi sunt fostii mei subordonati care fiecare viseaza sa fie director de directie juridica", a afirmat Cotofana."Procesul de la Gomoiu, senzatia mea personala este ca trebuia sa fie un proces simulat, trebuia pierdut, ca sa se consfinteasca furtul dinainte. Este opinia mea personala. Ma face sa afirm acest lucru faptul ca expertii din dosar nu au fost platiti, la momentul la care am inceput sa vedem neregulile am devenit, dupa cum vedeti,. (...) De ce nu m-a lasat sa castig litigiul? De ce nu plateste expertii? De cand m-a angajat, nu exista litigiu pierdut. (...) In dosarul Gomoiu, eu am fost personal in instanta, am coordonat aceiasi oameni care inainte de venirea mea pierdeau litigiile", a precizat fostul director juridic din ASSMB.Aceasta a afirmat ca in privinta spitalului si a deconturilor de la "Victor Gomoiu" este vorba despre "furt din banul public".Reamintim ca Primaria Capitalei a transmis, vineri, ca informatiile privind presupuse plati supraevaluate aferente lucrarilor de construire a Spitalului de copii Victor Gomoiu sunt "false, denigratoare".