Gandaci fotografiati in sectia de Pediatrie a spitalului din Focsani: "Ca la ghena!". Reprezentantii spitalului dau vina pe pacienti

Ziare.

com

Fotografia cu gandaci a fost realizata duminica si a fost postata pe Facebook insotita de un comentariu. Pacienta a povestit ca in urma cu noua ani s-a confruntat cu o situatie asemanatoare in acelasi spital."Doamneee fereste! Sectia de pediatrie Focsani, gandaci ca la ghena! Astia se bat pentru ciolan, iar noi murim cu zile, te duci cu o boala si vii cu sapte! (Fotografia e facuta astazi)... da da, astazi de dimineata! (duminica - n.red.) Am stat si eu cu un copil internata, tin minte cum omoram gandacii de pe perete toata noaptea, insarcinata fiind cu cel de al doilea... Asta fiind acum 9 ani, astazi e la fel", a scris femeia pe pagina de socializare.Reprezentantii spitalului din Focsani sustin ca in unitatea medicala nu sunt probleme cu gandacii si spun ca in imagine este o capcana pentru insecte folosita cu acordul medicilor."Acolo sunt puse capcane pentru gandaci, sunt puse cu acordul medicului epidemiolog. Nu sunt probleme cu gandacii in spital, insectele mai apar pentru ca pacientii tin mancare in sertare, desi exista frigidere. Capcanele au un gel special care atrag gandacii, sunt pentru prevenire. Nu circula gandacii prin salon. Sectia de pediatrie arata foarte bine, este curata, a fost modernizata recent. A fost si control de la DSP, totul a fost in regula", a explicat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean din Focsani, Alina Cosma.Postarea a fost insotita de numeroase comentarii la care femeia internata in spital a venit cu precizari: "Inteleg ca s-au facut sesizari, de parca nu se stie ca sunt gandaci in spital. Au fost dintotdeauna... acele capcane sunt amplasate seara pentru ca mai apoi, a doua zi sa fie stranse", a scris ea pe Facebook.Unii focsaneni sustin ca imaginile sunt tendentioase, in timp ce altii le cer autoritatilor sa ia masuri."Totusi, se vede ca ar fi curat linoleumul... gandacii sunt prezenti peste tot in oras, cel putin, pentru ca exista ouale lor depuse in fisurile cladirilor. Nu e ceva ce poate fi controlat de personalul spitalului si, la cate responsabilitati au, chiar nu e treaba lor", considera o femeie, in timp ce alta se declara revoltata: "Rusine responsabililor sau mai bine spus iresponsabililor, fereasca Domnul sa te imbolnavesti".