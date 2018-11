Gandaci in fata salii de operatie, la Craiova. Conducerea spitalului: E greu de crezut ca au supravietuit

Ziare.

com

Reprezentantii Spitalului din Craiova au declarat, joi, ca se fac verificari, insa ultima dezinfectie a fost realizata de curand."S-a facut o verificare. Am considerat ca sunt reale acele imagini, insa e greu de crezut ca cei doi gandaci vazuti acolo au supravietuit in zona respectiva. S-a verificat daca s-au respectat normele, in ceea ce priveste dezinsectia si dezinfectia in spital.Aceasta se face de doua ori pe an, ultima dezinfectie si dezinsectie s-a efectuat pe 8 septembrie. S-au respectat normele, dar daca aceste imagini sunt reale se considera ca e cazul sa se mai faca o dezinsectie si o dezinfectie pentru ca lucrurile sa mearga asa cum trebuie.E adevarat ca se observa si din imagine, ele nu sunt in interiorul blocului operator, sunt in fata usii blocului operator, intr-o zona in care, asa cum se vede, e vorba de un hol in fata lifturilor, unde apartinatorii nu se sfiesc sa intre, asa incat sunt si conditii si factori de risc care pot sa duca la aparitia unor asemenea situatii", a spus Cristina Geromaneanu, purtator de cuvant Spitalului Judetean de Urgenta Craiova.In urma cu doua saptamani, in spatiul virtual au mai aparut si alte imagini de la Spitalul din Craiova, in care apareau gandaci care misunau in Sectia de Pediatrie.Imagini de groaza din spitalele romanesti sunt la ordinea zilei. Gandaci, mucegai, asternuturi si saltele patate de sange, sectii unde pacientii stau inghesuiti, in frig, si chiar si fara curent electric sunt doar cateva dintre problemele semnalate pe Internet.