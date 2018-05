Guvernul repara Institutul din Iasi afectat de incendiu din fondul de interventie. Ministerul nu are bani

Ziare.

Dancila a explicat ca a fost luata aceasta masura pentru ca nici institutul, nici Ministerul Sanatatii nu au banii necesari."In luna aprilie a acestui an, un incendiu a distrus cladirea Institutului de boli cardiovasculare 'Prof. dr. George I. M. Georgescu' Iasi. Avand in vedere faptul ca Ministerul Sanatatii si Institutul de Boli Cardiovasculare Iasi nu dispun de fondurile necesare, am decis alocarea sumei de 10 milioane de lei din Fondul de interventie aflat la dispozitia Guvernului pentru a incepe lucrarile de reparatii capitale la acest spital", a declarat Dancila, la inceputul sedintei de guvern, in prezenta presei.Fondul de interventie se repartizeaza prin hotarari ale Guvernului pentru finantarea unor actiuni urgente in vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate, potrivit art. 30 alin. 4 din Legea nr. 500/2002.In documentul pe care Executivul il adopta astazi se mentioneaza ca "proiectul de act normativ nu genereaza influente financiare avand in vedere ca Fondul de interventie ladispozitia Guvernului este parte a bugetului general consolidat".Incendiul la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi a avut loc in noaptea de 10 spre 11 aprilie, anul acesta. Primarul Iasiului, fostul social-democrat Mihai Chirica, a sustinut ca municipalitatea a vrut sa finanteze parte din reparatii, insa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) i-a spus ca acest lucru ar fi ilegal.