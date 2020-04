Haos in Sanatate: Ordinul referitor la operatiile si tratamentele care nu sunt urgente a expirat. Cine stie ce urmeaza in continuare?

Au trecut 14 zile. Ce facem?

pentru a evita malpraxisul ar trebui girul unui for superior

Ce se intampla cu bolnavii?

Comisii peste comisii, dar doar consultative

Reamintim ca in Romania exista in acest moment peste 3 milioane de pacienti cronici, peste 200.000 de bolnavi de cancer, circa 7,4 milioane hipertensivi si circa 1,7 milioane de diabetici. Toti acestia si medicii care se ocupa de ei asteapta precizari de la cel mai inalt nivel, pentru a sti cum sa continue tratamentele sau daca si in ce conditii pot avea loc interventii chirurgicale, chiar daca ele nu reprezinta urgente, ci doar un bine pentru sanatate.Mai mult, lipsa echipamentelor de protectie in spitale si a protocoalelor privind trierea si testarea pacientilor aduc un plus de indoiala in mintea bolnavului, care nu stie cum sa procedeze ca sa ii fie bine.", se preciza, in urma cu doua saptamani, Grupul de comunicare strategica Si incepand de azi, 6 aprilie? Ce urmeaza, in afara de anuntata prelungire a situatiei de urgenta pentru inca o luna?Semnalul de alarma a fost tras luni dimineata de medicul. Intr-o postare pe Facebook, acesta a intrebat public Ministerul Sanatatii cand si cum poate opera de azi inainte . Unul dintre secretarii de stat din MS a reactionat rapid, comentand la postare ca asteapta "o propunere scrisa pe acest subiect".Invitat de un alt comentator sa gaseasca solutii, dr. Bogdan Tanase a replicat: "".Intr-adevar, in alte state, de exemplu in Franta sau Italia, s-au luat masuri pentru astfel de cazuri.", a comentat, iara precizat ca in Franta "".Cu o propunere a venit si medicul infectionist", a comentat aceasta pe pagina dr Bogdan Tanase.Problema protejarii bolnavilor cronici in actualul context preocupa guvernele multor state, fiind identificate si unele solutii, inclusiv stabilirea unor centre in regiunile care nu sunt afectate grav de Covid-19 si transferarea acolo a pacientilor bolnavi de cancer, precum si testarea rapida a pacientilor care ar putea fi suspectati ca sunt infectati, relateaza The Lancet In schimb, in Romania, "", a declarat mediculcontactat de"Teoretic, ordonanta nu mai e in vigoare, iar noi nu stim ce avem de facut. Nu ne e clar. Operatiile de cancer sunt in principiu operatii grele pentru pacient. Al doilea aspect este caAl treilea aspect este ca, potrivit definitiei actuale de caz, noitoti pacientii pe care ii avem de operat. Si nici personalul medical nu poate fi testat decat in anumite conditii, destul de restrictive.Al patrulea aspect este capentru personal ca si alte spitale, de urgenta sau cele din linia intai, care trateaza pacienti Covid-19 pozitivi", a enumerat Bogdan Tanase.Cat despre ordinul mentionat la inceput, dr. Tanase a reamintit ca a fost "dat pe 14 zile si nu a fost nicio prelungire, a iesit Raed Arafat si a spus ca trebuie interpretate de medicul curant indicatiile, dar ceva vag, nu a spus clar: Pe ei ii operati, pe ei ii amanati"."Sa va dau: o pacienta care are cancer de san si a facut 6 serii de chimioterapie si acum i-a sosit intervalul de operatie. Sau, mai rau, a facut 8 serii de chimioterapie. Practic, ea nu mai are ce tratament oncologic alternativ sa mai faca in momentul asta decat operatia. Dar nici urgenta nu e, in sensul ca daca nu o operam se prapadeste in urmatoarele zile. Si atunci?!", ne-a explicat medicul.Intrebat cum procedeaza alte tari, Bogdan Tanase a precizat: "".De asemenea, intrebat daca va trimite o propunere la Ministerul Sanatatii, asa cum i s-a solicitat pe Facebook, Bogdan Tanase a raspuns: "Eu le trimit si daca isi asuma raspunderea, bine, daca nu, nu"."Intentia mea este sa propun testarea extinsa a bolnavilor, testarea personalului si echipamente de protectie pentru cei care efectueaza manevre. De exemplu,Si se pare ca si in timpul operatiei. Deci si echipa medicala, toata lumea din sala, ar trebui sa poarte acelasi echipament de protectie ca si Anestezia", a subliniat acesta.O alta masura care s-ar putea lua ar fi gruparea cazurilor de cancer, de exemplu, macar la nivel de judet sau de sector, si repartizarea lor catre un anumit spital cu materiale si proceduri specifice."Da, sa fie cateva spitale, cum ar fi Institutul Oncologic Bucuresti, care sa fie Covid-19 free. Dar pentru asta, pe langa ghidurile despre care am vorbit, ar trebui niste. Nu a existat un act normativ care sa ne spuna: Asa trebuie sa procedati.Dar eu v-am vorbit despre bolnavii oncologici, insa mai sunt. Si acestia trebuie sa vina la controale periodice - sunt bolnavi cu sarcoidoza pulmonara sau cu tuberculoza. Ce se intampla cu ei?", a intrebat retoric medicul Bogdan Tanase.La Ministerul Sanatatii functioneaza o, condusa din data de 14 ianuarie de medicul Liviu Bosinceanu Contactat dene-a explicat: "Si noi, la randul nostru,"."Noi suntem o comisie consultativa. In plus, noi suntem o comisie multidisciplinara (....) Fiecare dintre noi a dat niste recomandari. Iar noi suntem la randul nostru tributari comisiilor de specialitate. Eu sunt chirurg toracic, chirurgia toracica oncologica este o parte a activitatii de chirurgie toracica, si atunci si comisia de chirurgie toracica trebuie consultata si pusa, sa zic asa, in rand cu noi", a adaugat acesta.Intrebat la cine au ajuns recomandarile pe care le-a mentionat si cine este decidentul care ar trebui sa isi asume responsabilitatea privind tratarea bolnavilor de cancer si a celor cronici, dr. Liviu Bosinceanu a recunoscut: "Nu stiu ce sa va raspund. Noi suntem o comisie consultativa. Cand ni se cer diverse chestiuni, le avansam pe diverse mailuri, la Ministerul Sanatatii"."Nu este menirea mea sa intru in bucataria ministerului., noi suntem o comisie consultativa, suntem la dispozitie permanent, suntem in activitate, fiecare la locul lui de munca, dar mai mult de atata nu va pot spune. Suntem la dispozitia pacientilor, ca intotdeauna", ne-a dat asigurari dr Liviu Bosinceanu.Ramane sa vedem cat de repede si cum va reactiona Ministerul Sanatatii pe acest subiect.