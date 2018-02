Iasi: 5 pacienti cu leucemie sunt in stare grava, dupa ce au facut gripa in spital

Ziare.

com

Managerul Institutului Regional de Oncologie din Iasi, Mirela Grosu, a declarat pentru Mediafax ca primul diagnosticat cu gripa a fost un pacient internat pe 9 ianuarie, care a prezentat simptomele bolii pe 21 ianuarie. Prezenta gripei s-a confirmat in cazul acestuia pe 24 ianuarie."Este vorba despre un pacient care a avut mai multi vizitatori, familie, prieteni, si este posibil sa fi luat virusul din afara. Pacientul in varsta de 35 de ani, care are si o greutate destul de mare, de peste 100 de kilograme, precum si leucemie, din Sectia Hematologie, este in stare grava", a apreciat managerul.Nici starea celorlalti patru bolnavi infectati cu virusul gripal AH1N1 nu este buna."Si la ceilalti patru se poate vorbi despre riscuri foarte mari. Riscuri exista si pentru pacientii relativ sanatosi, mai ales cei din Sectia Hematologie. De exemplu acum, in acea sectie, avem un pacient care a urmat un tratament de chimioterapie si, din acest motiv, nu are anticorpi, fiind extrem de slabit", a mai spus Mirela Grosu.Accesul vizitatorilor a fost restrictionat in sectiile ATI si Hematologie, iar personalul medical nevaccinat a fost imunizat impotriva gripei. Gripa a ucis deja opt oameni in acest sezon , printre care si o fetita de doar 4 ani.