Imagini de cosmar intr-o clinica de pediatrie din Cluj. Pereti plini de mucegai si bacterii (Foto & Video)

Peretii sunt plini de mucegai si bacterii, in conditiile in care aici sunt internati si copii care au probleme respiratorii, iar geamurile sunt mancate de carii, in timp ce subsolul se umple cu apa la prima ninsoare sau ploaie.Acestea sunt cateva dintre neregulile evidentiate de Ungureanu, care a si publicat cateva poze realizate in clinica."Priviti aceste imagini de cosmar din exteriorul si interiorul Clinicii Pediatrie 4 din Cluj-Napoca! Domnule Tise, domnule manager al Spitalului de Copii numit politic de Daniel Buda, Cornel Aldea,. In interiorul acestei cladiri putrede, medici, asistente si infirmiere se straduiesc sa ingrijeasca copii grav bolnavi. Unii dintre ei", a scris pe pagina de Facebook Emanuel Ungureanu El lauda personalul care face eforturi sa mentina curatenia, chiar daca unitatea medicala este intr-o situatie precara si le atrage atentia managerilor, care ar fi trebuit sa asigure conditii clinicii."Am remarcat efortul personalului de a mentine curatenia chiar si in conditiile unei infrastructuri atat de precare. Domnul Tise are in gestiune Spitalul de Copii, ar trebui sa ii crape obrazul de rusine! El si Daniel Buda mentin in functie un manager incompetent si complet nepasator. Ma intreb, daca copiii lor ar avea probleme pulmonare i-ar interna in aceasta clinica?", a subliniat deputatul.El mai atrage atentia ca multi medici si asistente parasesc Romania pentru tari civilizate care "platesc corect" personalul."PS: La intrarea in clinica, pe usa, troneaza anuntul pentru un targ de joburi pentru medici, asistente, infirmiere. Cei mai buni dintre ei pleaca de ani de zile,departe, in tari civilizate care investesc in infrastructura si platesc corect personalul medical. In ultimii 14 ani au plecat peste 15000 de medici din Romania si peste 25000 de mii de asistente medicale", a mai scris Emanuel Ungureanu.A.D.