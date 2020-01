Imagini greu de privit la Spitalul Universitar: Pacientii decedati sunt lasati cu orele pe casa scarii, infasurati in cearsaf

Foto: Facebook/Emanuel Ungureanu

"La Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, patronat de iubita lui Sorin Oprescu, Adriana Nica, mortii sunt abandonati cu orele pe scarile interioare, in dispret total fata de cel decedat.Pe langa aspectele de bun simt care tin de respectul pentru cel decedat si pentru cei vii care circula pe scarile interioare ale spitalului si sunt expusi la supliciul de a vedea un mort infasurat in cearceaf langa scari, conducerea spitalului a incalcat o procedura operationala instituita in mandatul vechiului manager al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, Carstoiu.Conform acestei proceduri, pe fiecare etaj din acest spital, trebuia amenajata o camera speciala unde, dupa ce se constata decesul unei persoane, cadavrul este pastrat 2 ore pe sectia unde a decedat bolnavul si apoi este dus la morga", scrie, pe Facebook, Emanuel Ungureanu , atasand si fotografii.Deputatul cere ca atat managerul spitalului, cat si presedintele Autoritatii Nationale pentru Managementul Calitatii in Sanatate (ANMCS) ar trebui demisi. ANMCS este institutia care ar trebui sa se asigure ca procedurile sunt respectate."Autoritatea Nationala pentru Managementului calitatii in Sanatate (ANMCS) 'capusa' lui Vasile Cepoi ar fi trebuit sa verifice in timpul procedurilor de acreditare dar si dupa daca aceste proceduri de manipulare a pacientilor decedati sunt respectate. Dupa cum vedeti, nu se respecta.Trist este si faptul ca pe sectii pacientii morti nu sunt protejati de saci negri asa cum este normal si se procedeaza la UPU, ci sunt infasurati intr-un simplu cearceaf ordinar.Sunt convins ca doamna Nica va spune ca aceste imagini sunt trucate si domnul Cepoi ne va explica ca asa sunt tratati mortii si in Germania... Cepoi de la ANMCS si Nica ar trebui demisi, insa, din pacate, dupa ultimele decizii ale domnului Orban si ale domnului Costache in ceea ce priveste sistemul sanitar, nu imi dau seama daca are cine...", mai scrie Ungureanu.El a atasat si imagini de la intrarea in spital, "pazita" de caini vagabonzi care stau langa saci si cutii de gunoaie.A.S.