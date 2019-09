Imagini socante: Oameni cu dizabilitati in custi sau legati cu carpe de paturi, la Spitalul din Sighetu Marmatiei (Foto) UPDATE: Primele reactii

Seful CJ Maramures: Sunt functionari care trebuie sa raspunda

Potrivit CRJ si Tonal,la orele 13:30, au fost identificate mai multe situatii foarte grave:- Opt persoane cu dizabilitati psihosociale si intelectuale erau inchise in cinci custi; custile sunt de aproximativ 2,5 m inaltime, cu rama metalica si plexiglas transparent;- Trei persoane erau legate cu camasi si fasii din carpe;- Canalizarea se deversa in spatele cladirii, pe sol - miros pestilential de fecale in curtea in care beneficiarii ar trebui sa isi petreaca timpul;- Nu exista personal specializat si singurii care ar fi putut desfasura activitati cu cei 30 de beneficiari ai centrului erau o asistenta medicala si trei infirmieri;- Singurele informatii disponibile la fata locului erau exclusiv de ordin medical; nu au fost prezentate planurile de interventie psiho-sociala.- Conditii insalubre, aglomerare, lipsa de personal specializat, subfinantare importanta;- Situatii cu risc ridicat de vatamare, autovamare si agresivitate;- Dificultati procedurale majore in internarea pacientilor, in relatia cu serviciul de ambulanta;- Terapie exclusiv medicamentoasa (fara programe psihoterapeutice);- Dificultati in gestionarea internarilor nevoluntare;- Discriminare pe criterii diagnostice prin aglomerarea sectiilor de psihiatrie de la Sighetu Marmatiei, cu cea mai grea cazuistica din Maramures.Cele doua asociatii atrag atentia ca situatiile descoperite incalca drepturile fundamentale ale omului si lanseaza un apel urgent la adresa autoritatilor responsabile."Suntem martorii unei situatii dramatice, situatie ramasa incremenita in timp, in trecut, ce incalca toate tratatele internationale de drepturile omului: Conventia europeana a Drepturilor Omului; Conventia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati; Pactul International cu privire la Drepturile Civile si Politice; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; Conventia privind drepturile omului si biomedicina de la Oviedo. Imaginile din institutiile vizitate sunt o reflexie a prioritatilor si a valorilor morale ale societatii noastre", se arata in apelul celor doua organizatii CRJ si Tonal solicita deplasarea si interventia de urgenta in acest caz a Ministrului Sanatatii, doamna Sorina Pintea, a Presedintelui Consiliului de Monitorizare pentru implementarea Conventiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, domnul Florinel Butnaru, a Mecanismului National de Prevenire a Torturii din subordinea Avocatului Poporului, doamna Magda Stefanescu, a Presedintelui Consiliului Judetean, domnul Gabriel Valer Zetea, a Agentiei Judetene pentru Prestatii si Inspectie Sociala Maramures si a Directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, doamna Alina Coste Madaras.Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, a cerut un raport din partea DGASPC Maramures privind situatia de la Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmatiei."Eu nu am niciun fel de atributii executive, daca s-a solicitat prezenta mea, voi merge, dar noi, CJ Maramures, asiguram doar finantarea centrului, in baza propunerilor facute de DGASPC Maramures, in subordinea careia se afla. Anul trecut si in acest an am asigurat bugete la maximum din ce ni s-a cerut, salarii, dar si investitii. Acolo intervine partea functionarilor publici, care sunt specializati in acest domeniu, si care trebuie sa raspunda. Am cerut un raport de la DGASPC Maramures despre situatia de la Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmatiei pe care sper sa il primesc miercuri", a spus Zetea, citat de Mediafax.Acesta a precizat ca asteapta explicatii din partea conducerii DGASPC Maramures despre situatia relatata de Centrul pentru Resurse Juridice, deoarece personalul de specialitate nu era prezent in unitatea medicala de la Sighetu Marmatiei."Erau doar niste asistente. Intr-un astfel de centru nu este permis sa lipseasca oameni, unde erau plecati, dupa tigari? De ce nu erau la munca? Nu se pot baga beneficiarii centrului in custi, nu sunt specialist, dar din cate stiu in astfel de custi sunt bagati oameni doar cu recomandarea medicului psiholog. Este vorba de persoane violente, care au nevoie de o perioada de calmare. Doar medicul psiholog poate recomanda. Oameni in custi si oameni legati cu carpe de pat, nu se poate asa ceva. Sunt functionari care trebuie sa raspunda", a mai spus presedintele CJ Maramures.Directorul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, Radu Dunca, sustine ca este vorba despre o institutie, Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap, care are in folosinta o cladire in curtea spitalului pe care il conduce. "Nu are nicio legatura cu spitalul", a spus Dunca, citat de Mediafax.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, va face lunea viitoare un control la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei.''Aveam programata vizita pentru luni. Asa cum am efectuat vizita la Poiana Mare (n.r. - Spitalul de Psihiatrie Cronici Poiana Mare), urmeaza cea de la Sighet, Socola, dar si altele'', a declarat ministrul pentru Agerpres.