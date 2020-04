Imense spitale de campanie pentru ingrijirea pacientilor cu Covid-19, amanajate in locuri neobisnuite in Romania, Marea Britanie si Japonia

LIVE

Astfel, se incearca gestionarea mai eficienta a fluxului mare de bolnavi contaminati de noul coronavirus.Spre exemplu, un imens spital de campanie a fost deschis, vineri, intr-un centru de conferinte londonez, ExCel.Acesta a fost realizat in mai putin de zece zile, are 500 de paturi pentru Terapie Intensiva, iar alte 4.500 pot fi adaugate, la nevoie, ajungand astfel la capacitatea a 10 spitale obisnuite, relateaza BBC Unitatea de tratament din Nightingale a fost inaugurata de catre printul Charles prin videoconferinta si de catre ministrul Sanatatii, Matt Hancock, prezent la fata locului. 16.000 de ingrijitori ar urma sa-si desfasoare aici activitatea.In Marea Britanie, aproape 3.000 de persoane depistate cu Covid-19 au murit.De asemenea, Satul Olimpic din Tokyo, care urmeaza sa gazduiasca 11.000 se sportivi in vara anului 2021, va fi transformat in spital pentru bolnavii de Covid-19.Guvernatorul orasului Tokyo, Yuriko Koike, a prezentat acest proiect, desi a precizat ca momentan Satul Olimpic nu este finalizat, informeaza publicatia Le Figaro, citata de News.ro.Jocurile Olimpice de la Tokyo ar fi trebuit sa aiba loc in aceasta vara, insa au fost amanate pentru 2021, din cauza pandemiei de coronavirus.In Romania, companiile Auchan si Leroy Merlin, cu sprijinul Ministerului Sanatatii si al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), au demarat organizarea unui centru de spitalizare pentru persoane noncritice Astfel, o cladire apartinand Leroy Merlin, situata pe centura Capitalei - zona Mogosoaia, va fi transformata intr-un centru de primire, triere, cazare si tratare preliminara a bolnavilor infectati cu coronavirus, iar cazurile mai grave vor fi transferate catre alte unitati spitalicesti.Suprafata alocata, de 7.500 m2, este echipata cu toate utilitatile de baza (apa, energie, canalizare, etc.) si va fi amenajata, gratie eforturilor tuturor celor care se alatura proiectului, intr-o unitate pre-spitaliceasca.Dupa finalizarea echiparii, cladirea va fi predata autoritatilor medicale decise de Guvernul Romaniei, pentru a fi operata de catre cadre medicale profesioniste.