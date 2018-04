In Romania, numarul donatorilor de sange e la jumatatea celui necesar. Proiect de lege cu mesaje de urgenta si multumire

Ziare.

"Donatorii de sange primesc, la fiecare donare, un mesaj de multumire cu urmatorul text:In momentul in care s-a utilizat sangele recoltat, donatorii de sange primesc un mesaj cu urmatorul text:", prevede un proiect semnat de parlamentari UDMR, PSD, PNL si USR.Proiectul isi propune sa modifice Legea nr.282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice.Donatorii de sange ar urma sa primeasca si un mesaj de solicitare in situatii de urgenta sau la demararea unor campanii de donare de sange."Mesajul poate cuprinde nevoia curenta de sange, tipul si cantitatea necesara in cazuri de urgenta", potrivit sursei citate.Cheltuielile aferente ar urma sa fie suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii, iar normele de aplicare sa fie elaborate de MS in termen de 6 luni de la publicarea legii in Monitorul Oficial.Initiatorii sustin, in expunerea de motive a actului normativ, caiar cel al donatorilor constanti nu depaseste 10.000 de persoane la nivel national."Promovarea donarii de sange prin campanii si prin apartinatori poate aduce suplimentar un numar semnificativ de 20.000 de donatori ocazionali a caror fidelizare - transformarea lor in donatori constanti - intampina dificultati.Prin modificarea propusa urmarim cresterea numarului de persoane care dau dovada de spirit civic si incercam sa dezvoltam noi modalitati prin care sa atragem atentia permanent asupra importantei acestui gest nobil.Cel care primeste un astfel de mesaj va fi onorat si invitat in acelasi timp la un nou gest de donatie. Prin continutul mesajului poate fi invitat sa devina un donator constant", sustin initiatorii.Alesii spun ca, "intr-o lume in care toti beneficiem de pe urma tehnologiei", propunerea legislativa doreste sa atraga atentia asupra importantei acestui gest si sa stimuleze salvarea de vieti prin donarea de sange "printr-un simplu serviciu de mesagerie".Cat priveste impactul financiar, parlamentarii sustin ca este "nesemnificativ in sine" si ca proiectul de lege nu necesita evaluare economico-financiara suplimentara, "avand costuri mai reduse chiar decat orice campanie uzuala de donare".Senatul este prima camera sesizata.