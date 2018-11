Inca doi bebelusi nascuti la maternitatea Giulesti au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu infectati cu stafilococ auriu

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" copiii au ajuns, joi seara, fiind internati in Sectia de Pediatrie. Cei din urma doi bebelusi au mai fost internati in Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu", de asemenea, avand bacteria stafilococ auriu meticilino.Potrivit reprezentantilor unitatii spitalicesti, toti cei sase bebelusi confirmati cu bacteria au acelasi stafilococ auriu meticilino rezistent. In cazul celorlati patru, rezultatele analizelor vor aparea in urmatoarele 24 de ore. In total, sunt 10 bebelusi internati.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea , a declarat, intrebata fiind daca ia in calcul posibilitatea inchiderii Maternitatii Giulesti in urma scandalului copiilor infectati cu stafilococ auriu, ca, la propunerea specialistilor.Reprezentantii Maternitatii Giulesti spun ca nu au probe ca bacteria stafilococ auriu, depistata in cazul bebelusilor nascuti la unitatea spitaliceasca, provine din cadrul spitalului, precizand ca cei 11 angajatii depistati cu infectia respectiva urmeaza tratament si activeaza in continuare.