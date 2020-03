Inca o sectie a Spitalului Judetean Deva a fost inchisa, dupa ce un pacient a fost confirmat cu coronavirus

LIVE

Potrivit unui comunicat de presa, de joi seara, al Consiliului Judetean Hunedoara, Sectia de Pneumologie a Spitalului Judetean Deva a fost inchisa pentru dezinfectie, dupa ce un pacient internat aici a fost depistat pozitiv cu coronavirus, iar"Decizia apartine conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Deva si a fost luata dupa ce un pacient internat in aceasta sectie a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Potrivit conducerii SJU Deva, 14 cadre medicale au intrat in izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, timp in care vor fi testate si monitorizate", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, pacientul depistat pozitiv in urma testelor epidemiologice a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. Un alt pacient internat in Sectia Penumologie a fost testat negativ si externat.Tot la Spitalul Judetean de Urgenta Deva, Sectia Oncologie a intrat in carantina din 25 martie , dupa ce doi medici au fost depistati cu COVID-19 in urma testelor epidemiologice.