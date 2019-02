Inca un pacient a murit la Spitalul Nasta. Bacteria a fost adusa de la Matei Bals

Curatenie generala

De asemenea, un alt pacient care este posibil sa fi fost infectat se afla in stare grava, a declarat dr. Beatrice Mahler-Boca, managerul spitalului, miercuri, intr-o conferinta de presa.Oficialii spitalului sustin ca bacteria a fost adusa de la Institutul Matei Bals, de un pacient deja infectat, pe care l-au transferat, desi stiau ca are aceasta bacterie.Ioan Cordos, sef Sectie Chirurgie Toracica, a precizat ca in spatiul public se discuta doar despre bacterie, si nu despre bolile de fond."Nu am cum sa fiu de acord (cu situatia - n.red.) . Se discuta doar despre bacterie, nu si despre bolile de fond. Ceilalti pacienti care au murit erau grav bolnavi, le trebuia doar un bobarnac ca sa decedeze. Populatia o sa inteleaga ca aici sunt bacterii care daca se interneaza sar in carca lor. Bacteria a venit de la Bals (Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals - n.red.), a fost transferat un pacient ca sa fie tratat aici.Pacientii vin aici cu boli grave, iar lumea crede ca mor de la bacterii. De ce sa nu punem punctul pe y? Pacientul a venit ca sa moara aici, era grav. Aici vin pacienti sa se trateze de boli grave, din cauza asta mor, nu din cauza bacteriei", a explicat acesta pe un ton furios.Intrebat daca se stia ca pacientul este infectat in momentul in care a fost transferat de la Institutul Matei Bals, medicul a raspuns afirmativ."Da, era semnat si scris pe foaie. Pacientul nu putea fi tratat mai bine in alta parte. Daca avea o sansa, la noi o avea, nu la Bals. Ne asumam. Stiam ca era infectat. Avea insuficienta pulmonara severa", a mai afirmat Ioan Cordos.Intrebat daca acest pacient transferat este cauza infectiei din spital, cadrul medical a replicat: "Nu, nu i-am pus la gramada. Asta incercam sa stabilim acum (cum s-a raspandit bacteria - n.red.) ".Managerul unitatii spitalicesti a mai precizat ca joi incepe curatenia generala."Maine (joi - n.red.) incepe curatenia generala. Azi a inceput la blocul operator. Dupa curatenie, urmeaza dezinfectia terminala, apoi asteptam Directia de Sanatate Publica sa vina sa ia probele", a declarat aceasta.Intrebata cat timp vor fi inchise sectiile, managerul spitalului a raspuns: "Cat timp va fi necesar. Ne grabim sa facem totul cat de repede putem, dar trebuie respectata procedura in acest caz".Intrebat cate operatii au fost amanate din cauza infectiei, Ioan Cordos a raspuns ca la sectia Chirugie Toracica erau 28 de pacienti internati care trebuiau operati.Referitor la ce se va intampla cu bolnavii, el a precizat: "O sa ii externam si o sa le recomandam sa se interneze in alte spitale. La Spitalul Militar o parte, poate la Fundeni (Institutul Clinic Fundeni - n.red.) la oncologie, la Municipal (Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - n.red.) . Va fi delicat sa vorbim cu pacientii, mai ales cu cei care ne-au ales ei pe noi. Nu suntem incantati de modalitatea asta, mai ales ca mare parte sunt din tara, nu din Bucuresti".Medicul a mai precizat ca afectiunile de care sufera cei 28 de pacienti sunt "relativ urgente".In plus, cadrul medical a sustinut ca este vorba despre interventii care pot fi realizate doar la spitalul Marius Nasta: "Pai da, de aia ajung la noi. Ei aici trebuiau sa ajunga in ciuda a orice".Managerul spitalul a mai spus ca pe suprafetele din sectia de Terapie Intensiva nu au fost gasite bacterii."Pe suprafetele din Terapie Intensiva nu s-au gasit bacterii. Probele recoltate de noi au iesit bune la ultimele investigatii. Ce a recoltat DSP saptamana trecuta nu avem rezultatele", a mai declarat Bahler.Amintim ca blocul operator si sectia ATI de la Institutul Marius Nasta au fost inchise in urma rezultatelor testelor efectuate de inspectorii DSP. Potrivit acestora, bacteria care a provocat moartea a doi pacienti - acinetobacter - provine din spital.