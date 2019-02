Inca un pacient de la Institutul "Marius Nasta" a fost confirmat cu acinetobacter

Ziare.

"Am inceput curatenia in sectia de terapie intensiva, in cateva saloane, ultimul pacient din postopertor va urca maine in sectia de chirurgie toracica, daca evolutia lui va fi favorabila... in sectia de terapie intensiva respiratorie sunt in acest moment doi pacienti, pentru ca pacientul din triaj care era cu stare grava neurologic s-a confirmat si el ca avand acinetobacter, deci este al cincilea pacient confirmat cu acinetobacter din cazurile care le-am declarat saptamana trecuta", a declarat managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, miercuri seara, la Digi 24.Conducerea Institutului "Marius Nasta" din Capitala a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca s-a mai inregistrat un deces la un pacient in stare foarte grava la care s-a depistat acinetobacter. Numarul pacientilor decedati care aveau si aceasta infectie a ajuns, astfel, la trei.In plus, reprezentantii unitatii au precizat ca in blocul operator a fost deja facuta curatenie si urmeaza dezinfectia terminala, apoi vor fi facute noi analize.In Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) se aflau sase pacienti care fusesera operati, patru dintre acestia fiind deja urcati pe sectie. Ceilalti doi vor fi mutati abia cand starea lor de sanatate va permite acest lucru. Ulterior, va fi demarata si in Sectia de ATI curatenia si dezinfectia."Pacientii vor fi urcati in sectie atunci cand starea lor va fi buna si vor putea fi supravegheati pe sectie. Supravegherea in Sectia ATI este o supraveghere de inalta calificare si atunci este cel mai important in acest moment siguranta pacientilor", a declarat managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler.Aceasta a precizat ca blocul operator si Sectia ATI vor fi inchise "cat timp va fi necesar"."Noi ne grabim sa facem totul cat de repede putem, dar este foarte importanta respectarea procedurii si probele sa fie conforme si corecte. In acest moment, in Sectia de Chirurgie Toracica sunt internati 28 de pacienti care trebuiau sa fie operati. Domnul profesor Cordos impreuna cu echipa de medici va manageria aceste cazuri", a mai spus Mahler.Medicii unitatii au precizat ca pacientii ar putea fi indrumati catre Spitalul Militar din Bucuresti, catre Institutul Fundeni, la Sectia de Oncologie, sau catre Spitalul Municipal Bucuresti."Cel mai delicat va fi sa discutam cu pacientii care ne-au preferat pe noi. Pacientul isi alege chirurgul, conform legislatiei. Nu suntem foarte incantati de aceasta modalitate de a-i rezolva, mai ales ca marea majoritate sunt de prin tara (...) Marea parte au afectiuni neoplazice si acestea ar fi, practic, urgente. Se discuta doar despre supra-infectie, dar nu se discuta despre boala de fond a acestor pacienti. Ei nu au murit de acinetobacter neaparat. Populatia asta o sa inteleaga: ca aici este acinectobacter care umbla prin copaci si sare in carca pacientului care vine la noi. Nu. La noi vin pacienti foarte grav, iar acest acinetobacter, nimeni nu a spus pana acum, a fost trimis de la Bals. Un pacient infectat care a venit la noi cu insuficienta respiratorie sa fie tratat pentru ca este cel mai bun centru de tratament al insuficientei respiratorii. Asta nu a inteles lumea. De ce nu punem punctul pe i. Pacientul a venit aici ca sa moara la noi si sa ne poata arata cu degetul ca aici este acinetobacter pe care l-au adus ei", a declarat prof. Ioan Cordos, seful Clinicii de Chirurgie Toracica a Institutului "Marius Nasta".Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a decis, marti, sistarea activitatii blocului operator si a Sectiei de Terapie Intensiva de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", rezultatele analizelor aratand ca exista o infectie nosocomiala in unitate.Ancheta epidemiologica a inceput vineri, dupa ce s-a stabilit ca doi pacienti care au murit erau contaminati cu acinectobacter.