Inca un protest in Valcea fata de serviciile medicale. Noi acuzatii impotriva pediatrilor

Oamenii, intre care si bunicii unui aflat in moarte cerebrala la Spitalul "Marie Curie" din Capitala, au acuzat cadrele medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea de indolenta si au cerut suspendarea medicilor care sunt suspectati de malpraxis."Ceea ce se intampla in spitalul din Valcea e ceva de nedescris. Zi de zi apar cazuri, apar persoane nemultumite si nu vreau sa generalizez, pentru ca sunt si medici buni la Ramnicu Valcea, dar cei care se cred stapani pe saloanele respective, pe cabinetele respective ar trebui sa se uite un pic si la omul de jos.Sa isi dea silinta sa-l faca bine pe omul ala. Nimeni nu se duce acolo de drag. Cerem sa se faca dreptate in cele doua cazuri si conducerea spitalului, corpul de control de la Ministerul Sanatatii, care speram sa vina la Valcea, sa ia deciziile corecte", a afirmat unul dintre organizatorii protestului.La protest a venit si mama unui copil de trei ani, care a adus noi acuzatii la adresa pediatrilor valceni. Ea a sustinut ca baietelul ei a fost internat in urma cu cateva zile la spital pentru lipsa de fier, dar pentru ca in saloane sunt internati pacienti fara sa se tina cont de diagnostice, a plecat acasa cu pneumonie acuta."Ne-au internat pentru lipsa de fier, dar copilul a luat alte boli din spital, iar sambata, mi-a facut temperatura de 39 cu 9. Pentru ca doamna doctor care ne-a facut internarea nu era de serviciu, a venit doctorita care este si in cazul lui Ayan (copilul de un an si o luna aflat in coma la Bucuresti, n.r.) si care nu stiu de ce nu e suspendata si mi-a spus sa pun hainele mele si ale copilului in chiuveta, sa le ud cu apa si sa le pun peste copil.Se intreba apoi cu doamna asistenta ce sa-i mai faca pentru ca sa-i scada temperatura. Nu se poate asa ceva! Am cerut ieri externarea copilului, pentru ca in saloane sunt internati la gramada copii si cu viroze si cu enterocolite. Diagnosticul de pe biletul de externare e pneumonie acuta", a spus Claudia Zaharia.Protestul din fata Prefecturii, al doilea in ultimele cinci zile, a fost organizat de Asociatia Victimele Malpraxisului Medical, in urma lui, prefectul de Valcea, Florian Marin, promitandu-le protestatarilor ca va incerca, in limitele competentelor pe care le are, sa-i ajute sa clarifice situatiile semnalate la Spitalul Judetean.