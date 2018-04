Inflatia din timpul guvernarii PSD o obliga pe Firea sa majoreze alocatiile de hrana in spitale

Ziare.

Motivele: cresterea preturilor la marfurile alimentare in perioada octombrie 2016 - aprilie 2018, precum si elementele specifice alimentatiei in cazul anumitor boli, se arata in motivarea proiectului de hotarare."Se aproba majorarea cu 50% a nivelului alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice aflate in administrarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti fata de nivelul prevazut in HG nr. 665/2016 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice", prevede proiectul.Finantarea majorarii se va efectua din bugetul propriu al Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), iar bugetul estimat pentru acest proiect este de 5.523.000 lei, prevede proiectul, initiat de primarul general, Gabriela Firea."Avand in vedere cresterea preturilor la marfurile alimentare in perioada octombrie 2016 - aprilie 2018, precum si elementele specifice alimentatiei in cazul anumitor boli, este necesara majorarea nivelului actual al alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare aflate in subordinea PMB si administrarea ASSMB.Alimentatia bolnavilor constituie o componenta a tratamentului afectiunilor medicale si are un rol important in acordarea asistentei medicale spitalicesti pentru asigurarea necesarului caloric si a continutului de proteine, lipide si alte elemente nutritive, precum si a unor regimuri alimentare corespunzatoare diverselor afectiuni", se arata in raportul de specialitate.