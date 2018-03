Institutul Cantacuzino trebuie sa fie redeschis anul viitor, spune ministrul Fifor

Ziare.

com

"Pe langa cei 400 de medici pe care Ministerul Apararii vrea sa-i incadreze in armata, se vor angaja anul acesta 200 de medici la Cantacuzino. Se fac angajari, sunt 200 si ceva de posturi, separate fata de cele din armata.Cantacuzino trebuie sa devina operational undeva la inceputul anului viitor. Avem o conceptie foarte clara referitoare la productie si la cercetare si la partea medicala. Ne dorim foarte mult ca la Cantacuzino sa functioneze laboratorul national de referinta care sa poata sa autorizeze laboratoarele celelalte din tara. Asa este normal.Sunt multe lucruri noi despre Cantacuzino pe care le voi prezenta saptamana viitoare", a afirmat Fifor vineri, intr-o conferinta de presa la Bistrita.Institutul Cantacuzino a trecut oficial in subordinea Ministerului Apararii Nationale in luna decembrie 2017 si a devenit unul cu regim militar.