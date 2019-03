Institutul Clinic Fundeni le cere angajatilor sa semneze un "Angajament anti-mita"

Ziare.

com

Angajatii au primit zilele acestea un formular pe care trebuie sa il completeze si sa isi asume ca vor fi sanctionati in cazul in care il vor incalca, informeaza Libertatea Prin semnarea angajamentului, angajatii Institutului Clinic Fundeni isi asuma ca nu vor primi sau da mita, dar si ca vor raporta astfel de fapte de coruptie, in cazul in care vor avea cunostinta de ele."Refuz sa particip la activitati ce implica darea sau primirea de mita sau alte beneficii nelegale similare" si "voi raporta cu buna credinta sau din motive rezonabile de a crede astfel, fapte reale sau suspectate de mituire sau incalcare a politicii anti-mita sau a sistemului de management anti-mita", sunt doua dintre prevederile Angajamentului anti-mita.De asemenea, in documentul realizat de conducerea institutului, se ating si alte doua probleme intalnite in sistemul medical, unele recent descoperite si intens mediatizate - falsii medici si relatia personalului medical cu companii din domeniu.Astfel, angajatii Institutului Fundeni trebuie sa declare pe proprie raspundere ca au calificari "reale si corecte" si sunt obligati ca, la cerere, sa prezinte referinte ale fostilor angajati. In cazul in care nu pot prezenta astfel de referinte, angajatii trebuie sa explice aceasta situatie.Personalul unitatii medicale mai trebuie sa declare si sa detalieze relatia cu alte societati comerciale, dar si orice situatie care poate genera un conflict de interese - in raport cu membrii de familie, existenta de interese financiare sau alte aspecte in legatura directa sau indirecta cu locul de munca.In acelasi timp, anagajatilor le este cerut sa isi asume ca pana in acest moment nu au fost implicati in fapte de mituire, coruptie sau probleme similare, iar la locurile de munca anterioare nu au favorizat intr-un mod nelegal Institutul Clinic Fundeni.Managementul isi informeaza angajatii, prin intermediul Angajamentului anti-mita, ca Institutul Clinci Fundeni are dreptul de a initia actiuni disciplinare in cazul in care constata incalcari ale regulamentului anti-mita.Institutul Clinic Fundeni este unul dintre centrele de elita ale medicinei din Romania si lider in programul de transplant hepatic, renal si medular.