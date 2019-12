Jurnalista Emilia Sercan ii cere demisia sefului Colegiului Medicilor, dupa ce acesta i-a luat apararea lui Mircea Beuran in cazul pacientei arse pe masa de operatie

Desfasurarea evenimentelor in acest caz

Ea si-a expus motivele intr-o postare pe Facebook intitulata "De ce nu vom evolua niciodata cu pozitionari publice ca cea exprimata de presedintele Colegiului Medicilor in cazul medicului Mircea Beuran"."Gheorghe Borcean, presedintele Colegiului Medicilor, se antepronunta intr-o maniera stupefianta in legatura cu cazul pacientei incendiate pe masa de operatie de Spitalul Floreasca.Colegiul Medicilor din Romania, organizatia profesionala a medicilor, are ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic, dar si judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala, de deontologie medicala si de la regulile de buna practica profesionala.Inainte sa aflam ca o ancheta a fost demarata de Colegiul Medicilor, presedintele Gheorghe Borcean se antepronunta cu privire la un caz pe care Colegiul Medicilor ar trebui sa il ancheteze, considerandu-l pe Beuran nevinovat", scrie Emilia Sercan.Jurnalista da cateva citate din declaratia lui Gheorghe Borcean:- "asistam la un asalt mediatic indecent, neprofesionist si neinformat la adresa unuia dintre colegii nostri cu un renume profesional";- "ii rog pe prietenii sai, pe fostii sai pacienti sa ia atitudine in apararea lui si ii sfatuiesc pe mai putin prietenii sai si pe neprietenii sai sa nu se bucure".Emilia Sercan sustine ca organismele care ar trebui sa se ocupe cu judecarea cazurilor care implica abateri de la normele de etica profesionala sau de deontologie, indiferent de profesie sau de mediu, au actionat in ultimii 30 de ani, cu mici exceptii, "ca niste organisme de spalare a unor indivizi si nu in interesul breslelor, profesiilor sau a cetatenilor", mentionand ca "aceste organisme au actionat in interesul unor clici, pentru apararea unora sau executarea altora".Ea mai sustine ca la fel se intampla cu Comisiile de Etica din universitati care acopera plagiate, concursuri trucate si altele, la fel de intampla cu Colegiul Medicilor acum, dar si in multe, multe alte situatii - Lucan, Burnei etc. -, la fel se intampla cu Consiliul Superior al Magistraturii.Jurnalista spune ca "pana cand nu vom constientiza importanta integritatii, corectitudinii si onestitatii in exercitarea profesiilor, dar si in relatiile personale sau colective esuam ca natie".Avand in vedere toate acestea, ea ii cere demisia sefului Colegiului Medicilor: "Domnul Gheorghe Borcean ar trebui sa ne prezinte scuze tuturor si ar trebui sa demisioneze acum de la conducerea Colegiului Medicilor, iar medicii care isi fac profesia cu pasiune si devotament ar trebui sa se delimiteze public de declaratia domnului Borcean".Reamintim ca deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care a relatat, intr-o postare pe Facebook , despre un incident grav la Spitalul Floreasca, o pacienta luand foc pe masa de operatie . El a citat declaratii ale asistentelor care au vazut scena si din care rezulta ca de vina ar fi medicul Mircea Beuran, cel care realiza interventia chirurgicala. Vineri au fost deja facute primele verificari la Spitalul Floreasca , iar saptamana viitoare va fi trimis la spital Corpul de control al ministrului Sanatatii.Desi medicul Mircea Beuran a negat ca s-ar fi aflat in unitatea medicala in acea zi, el semneaza protocolul operator al acestei interventii Ministrul Sanatatii Victor Costache a declarat ca surprinzatoare e atitudinea unor chirurgi implicati in incident, care refuza sa coopereze cu echipele de cotrol. Ministrul anunta ca, in functie de rezultatele anchetei, vor fi sesizate Colegiul Medicilor si alte institutii competente.Medicul Mircea Beuran a explicat sambata seara, la Antena 3, ca nu era in sala de operatii in momentul producerii incidentului, ca a participat ulterior, in alta sala, la interventia care a vizat pacienta, preluand operatia si finalizand-o, ca a anuntat familia femeii si conducerea spitalului in legatura cu ceea ce s-a intamplat.El a sustinut ca la o prima evaluare era vorba despre arsuri de gradele 1 si 2 pe 25 - 30% din suprafata corpului. Conducerea Spitalului Floreasca a transmis, cu privire la cazul pacientei care a suferit arsuri in timpul unei operatii , ca incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicala, interventia chirurgicala fiind finalizata, iar cazul a fost anuntat in aceeasi zi, fiind declansata o ancheta administrativa.Duminica, Mircea Beuran, la Antena 3. Acesta a precizat ca femeia a murit la Terapie Intensiva , fiind vorba de un cumul de circumstante - cancerul avansat, arsura si stopul cardiac.C.P.