La spital, in noaptea de Revelion: Peste 690 de urgente cod rosu si galben, in Bucuresti

In ultimele 24 de ore, a adaugat ea, 65 de persoane au sunat la Ambulanta, cu afectiuni digestive, iar 10 femei au fost transportate la spital, pentru a naste. De asemenea, a afirmat Grasu, au fost inregistrate, in Bucuresti-Ilfov 10 accidente cu petarde, in urma carora patru persoane au fost transportate la spital, cu leziuni la nivelul fetei si capului.In total, 20 de persoane au chemat ambulanta pentru ca au consumat mai mult alcool."A fost o noapte in care s-a muncit mult dar a fost o noapte linistita comparativ cu anul trecut, cand numarul solicitarilor a fost mai mare", a afirmat managerul SABIF.De asemenea, a spus Grasu, de la miezul noptii pana in prezent, la SABIF au fost inregistrate aproximativ 500 de solicitari.