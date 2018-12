Liftiera care a cerut cadourile copiilor bolnavi de cancer si-a dat demisia

Ziare.

Anuntul a fost facut de conducerea spitalului, care a precizat ca demisia a venit in urma scandalului iscat.Femeia si-a anuntat demisia cand a fost audiata in Comisia de disciplina."Va aducem la cunostinta ca liftiera acuzata in mediul online ca ar fi pretins un cadou de la un grup de voluntari veniti la spital sa aduca daruri pentru copiii bolnavi si-a prezentat, in cursul zilei de 13 decembrie, demisia.Desi domnul care a facut acuzatiile pe o retea de socializare nu a venit sa depuna o plangere oficiala, ancheta interna in acest caz a continuat. Doamna si-a prezentat demisia cand a fost audiata in Comisia de disciplina", a anuntat Spitalul din Craiova, potrivit Digi24 De asemenea, conducerea unitatii medicale face apel la cei care scriu "pe Facebook povesti, unele adevarate, altele nu", sa faca sesizari oficiale, nu doar sa posteze in mediul online."Facem un apel la toti cei care sesizeaza anumite aspecte negative in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, de orice natura, sa aiba curajul sa vina sa ne sesizeze oficial, nu doar sa scrie pe Facebook povesti, unele adevarate, altele nu", potrivit anuntului.Liftiera implicata in acest scandal lucra de peste 30 de ani la spitalul din Craiova si nu a mai creat probleme la locul de munca, potrivit reprezentantilor unitatii medicale.Un inginer al unei companii a scris pe Facebook ca, in momentul in care a mers la Sectia de Oncologie a Spitalului Judetean din Craiova, pentru a le oferi cadouri copiilor internati in unitatea medicala, liftiera ar fi cerut o plasa cu cadouri.