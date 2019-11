LOVE in viata reala. Sute de copii au nevoie in fiecare an de operatii pe inima. Cum ii putem ajuta

Cum putem ajuta

Multi dintre cei diagnosticati nu sunt monitorizati si prea putini sunt operati pentru a fi salvati. In Romania nu exista destule centre unde astfel de operatii pot fi efectuate si alternativa este strainatatea. Asociatia "Inima copiilor" ii ajuta pe copiii cu probleme medicale, in special cu afectiuni cardiace.Au construit singura sectie de cardiochirurgie din tara dedicata exclusiv copiilor, in spitalul de copii Marie Curie din Bucuresti. In cei 6 ani de cand au infiintat sectia, cei de la Inima Copiilor au organizat 60 de misiuni medicale si au operat mai mult de 900 de copiii.Lunar, prin aceasta Asociatie, sunt operati la sectia de Cardiochirurgie pediatrica de la Marie Curie in jur de 20 de copii, cu costul unei singure operatii in strainatate. Timp de doua saptamani, in fiecare luna, o echipa de medici straini opereaza alaturi de medicii romani, pe care ii si formeaza. Daca pentru primele misiuni a fost nevoie de 15 specialisti straini, acum paricipa la misiuni doar 4 specialisti din strainatate pentru ca echipa romaneasca a facut progrese enorme."1.000 de copii bolnavi de inima se nasc la noi in fiecare an. Si pentru ei inca nu-i usor sa ajunga la operatia care le va salva viata. E greu pentru ei, e greu pentru familiile lor. Pentru asta muncim din 2009: sa le facem drumul mai usor. Sa nu mai avem copii in asteptare pe lista, copii care se pierd.Din donatii am construit sectia de la Marie Curie si continuam sa o ajutam sa creasca. Muncim impreuna cu oamenii din sectie si specialistii din strainatate sa ajungem in punctul in care sectia sa functioneze independent si continuu. Anul acesta ne apropiem de 200 de copii operati aici", spune Alex Popa, presedintele Inima Copiilor.Astazi a fost lansata campania love.inimacopiilor.ro , prin care Asociatia Inima Copiilor, cu ajutorul celor de la Marks, vrea sa stranga suma necesara pentru inca un an de misiuni medicale.Este nevoie de 200.000 de euro pentru ca 200 de copii bolnavi de inima sa fie operati in fiecare an. Si putem contribui dand un SMS cu mesajul LOVE la 8844, pentru a contribui lunar cu 2 euro."Cu un Like sau Love nu poti ajuta un copil. Sau poti? Mesajul campaniei aduce in discutie doua aspecte importante. In primul rand, usurinta cu care poti schimba (adica, salva!) viata unui copil. Un simplu SMS, patru litere: LOVE. Usor, natural, rapid, ca un LOVE pe Insta.In al doilea rand, ne-am dorit sa exploram valoarea acestui simbol pe care il vedem si il folosim tot timpul, fie ca e vorba de Facebook reaction, Instagram love, emojis, gifs, fashion sau pop culture. De data aceasta, fiecare inimioara reprezinta o inima reala pe care o poti salva", a declarat Sabina Stanciucu, Group Creative Director la Marks.De asemenea, pe love.inimacopiilor.ro pot fi facute donatii prin formular online si gasiti datele pentru a efectua un transfer bancar.