Mai multi elevi din Arad au ajuns la spital dupa ce in clase s-a facut deratizare

Seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, Constantin Catana, a declarat, pentru Agerpres, ca pana la ora transmiterii acestei stiri au ajuns la spital sapte copii, insa in urma discutiilor cu parintii elevilor din mai multe clase, sunt asteptati si altii, pentru ca au simptome specifice unei intoxicatii."In cursul zilei de vineri a avut loc o deratizare in scoala, iar dupa cursurile de luni, unii copii au prezentat diverse simptome, cand erau deja acasa. Au eruptii cutanate, iritatii la ochi sau dureri abdominale, dar nu sunt in stare grava. Verificam daca s-au respectat toate procedurile la efectuarea deratizarii", a declarat Catana.Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, Simina Roz, a declarat ca elevii au 11, 12 si 13 ani si primesc ingijiri medicale la Unitatea de Primiri Urgente. Medicii urmeaza sa decida daca unii dintre ei vor ramane internati.Seful Inspectoratului Scolar Judetean, Marius Gondor, a declarat ca elevii sunt de la Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn", cladirea de pe strada Posada, unde invata copii de gimnaziu."Se fac verificarile necesare. Directorul scolii este la spital, pentru a vedea care este situatia copiilor. Se pare ca de vina este deratizarea", a spus Gondor.Reprezentantii DSP si ISJ tin legatura cu parintii copiilor printr-un grup special creat pe o retea de socializare, pentru a-i sfatui sa se prezinte la spital la cele mai mici simptome. Pana in prezent, mai multi parinti au confirmat ca copiii lor se simt rau si vor fi dusi la UPU.