Maicutele de la Mitropolia Banatului cos mii de cearsafuri si prosoape pentru spitale

LIVE

Ziare.

com

Vineri a fost livrata prima transa de cearsafuri si prosoape de unica folosinta din cei 2 km achizitionati, anunta Mitropolia Banatului.Lenjeria a plecat spre Spitalul Judetean din Timisoara, mai exact la Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva. In continuare maicutele lucreaza pentru a finaliza si celelalte loturi, care sa fie distribuite si altor spitale din Timisoara si Lugoj.Anterior, Mitropolitul Banatului a cumparat 2 km de material de unica folosinta din care sa se confectioneze peste 1.000 cearsafuri si aproximativ 5.000 de prosoape. Monahiile de la Centrul eparhial au confectionat lenjeriile de pat necesare, aducandu-si in acest mod contributia la ajutoararea personalului medical din spitale, care se confrunta cu o criza acuta de materiale.De asemenea, tot in aceste zile Inaltpreasfintitul Parinte Ioan, Mitropolitul Banatului, impreuna cu monahiile de la Centrul Eparhial au facut o noua donatie Spitalului de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Jebel, judetul Timis, constand in mai mult de 1.000 kg de produse alimentare, 1.000 de borcane cu gem si 1.400 de iaurturi, dar si alte alimente de baza.Totodata, pentru a amenaja o zona de triaj pentru pacientii, posibil infectati cu Covid 19, au fost aduse si 6 paturi cu saltele necesare in acest scop.