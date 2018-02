Mama unui copil afectat de criza imunoglobulinei: Autoritatile si companiile producatoare nu trebuie sa uite ca nu negociaza taxe si preturi, ci vieti

Ziare.

com

Aceasta scrie pe Facebook ca s-a promis ca saptamana viitoare va ajunge in tara o noua transa de flacoane de imunoglobulina, insa asta inseamna doar praf in ochii pacientilor."Da, stiu, vom primi saptamana viitoare o tura de imunoglobulina. Da, IG Vena, din aia de care are Maia nevoie. Stiti cum se numeste asta? Praf in ochi, atat cat sa ne faca sa pornim numaratoarea zilelor de la 0. Au intrat 1600 de flacoane de imunoglobulina saptamana trecuta, depozitele Unifarm sunt deja goale. Mai intra niste flacoane, nu stim din care, la sfarsit de martie (in traducere libera probabil ca ajung in venele pacientilor pe la jumatatea lui aprilie). Mai exista promisiuni pentru prima jumatate a anului, cantitati de avarie, cat sa nu se zica ca nu primim nimic", scrie pe Facebook Otilia Stanga, care este si vicepresedintele Asociatiei Romane a Pacientilor cu Imunodeficiente Primare.Potrivit acesteia, de la jumatatea anului pacientii vor ramane iar fara imunoglobulina pentru ca nu exista niciun contract semnat, ci doar promisiuni vagi care sunt usor de incalcat."Apoi, din iulie, potopul. Nimic. Niente. Nada. Nici un contract semnat, nici un angajament ferm, poate niscaiva promisiuni vagi, usor de incalcat. Autoritatile dau vina pe companii ca au suspendat taxa de clawback si tot nu vor sa aduca. Companiile dau vina pe autoritati ca nu sunt dispuse la negocieri, ca vand in pierdere in Romania.A cui e vina? Nu stiu si nici nu-mi pasa. Stiu doar ca au trecut 208 zile si nu s-a schimbat nimic. 208 zile in care s-a jucat ping-pong cu vietile pacientilor. Asta e ceea ce nu trebuie sa uite autoritatile romane si companiile producatoare: ca nu negociaza taxe si preturi ci negociaza vieti", conchide Otilia Stanga.Saptamana trecuta, Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma ca ia in calcul sa declanseze mecanismul de protectie civila in criza de imunoglobuline , daca nu ajunge la o intelegere cu producatorii de medicamente.Pintea a spus ca parte din vina apartine si producatorilor de medicamente."Este si vina producatorilor, care chiar daca au beneficiat de eliminarea taxei de clawback, suspendarea pe o perioada de doi ani de zile, nu au facut nimic pentru noi. Au notificat ca nu vor mai aduce imunoglobulinele, dar atat. Nimeni nu i-a mai sanctionat si nu i-a mai intrebat nimic", a adaugat Pintea.I.O.