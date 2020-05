Managerul Spitalului Judetean Arad a fost suspendat din functie: Nu a raportat mai multe decese de COVID-19

Ziare.

Managerul Spitalului Judetean Arad, Carmen Lucuta, a fost suspendat din functie. In locul sau a fost numita, pe perioada starii de urgenta, Florina Ionescu, director financiar-contabil al unitatii medicale.Managerul de la Arad a fost suspendat din functie prin ordin al Ministerului Sanatatii, la cererea DSP Arad, care a constatat mai multe nereguli in gestionarea epidemiei de COVID-19, printre care si neraportarea deceselor catre DSP.La Arad, au fost decese raportate si la o luna dupa ce au survenit.De altfel, un medic al spitalului a fost amendat de catre DSP Arad cu 5.000 de lei, pentru ca nu a raportat la timp un deces.Carmen Lucuta era in functia de manager al spitalului din 2017, cand a ocupat postul prin concurs.