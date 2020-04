Managerul Spitalului Municipal Timisoara a fost schimbat din functie de Tataru

Ziare.

Managerul Spitalului Municipal Timisoara, Olimpia Oprea, a declarat pentru News.ro ca nu a primit, oficial, schimbarea din functie, dar ca, oricum, mandatul i-a expirat."Mie mi-a expirat mandatul, inca nu am primit nimic oficial. Doar cu domnul primar am discutat si mi-a spus ca o sa fie altcineva", a declarat Olimpia Oprea.Primarul Nicolae Robu a declarat, la randul sau, pentru News.ro ca este multumit de managementul Olimpiei Oprea, chiar si in perioada de pandemie, cand Maternitatea Odobescu, care apartine de Spitalul Municipal Timisoara, s-a transformat intr-un adevarat focar de infectii cu coronavirus si mai multe cadre medicale, paciente si bebelusi au fost infectati cu COVID-19."Da, a fost inlocuita (Olimpia Oprea - n.r.). Eu tin legatura cu domnul ministru. I-a expirat mandatul si s-a facut o numire interimara. Nu va pot spune daca are legatura cu ce s-a intamplat la spital. Probabil decizia vine in cursul zilei de astazi. Eu consider ca doamna Oprea si-a facut datoria si cred ca inclusiv in perioada aceasta de pandemie, a pus suflet in tot ce era de facut.Doctorul Malita este o persoana foarte apreciata, un medic bun si am incredere ca va fi si un manager bun. Va trebui sa duca mai departe si proiectele excelente initiate de primarie, in parteneriat, chiar personal fiind implicat in ele, in colaborare cu conducerea spitalului. E vorba, in primul rand, despre noile constructii din campusul Clinicile Noi, despre noua maternitate.Candidaturile la concursul pentru ocuparea postului de manager la Spitalul Municipal sunt depuse. Amandoi si-au depus candidaturile, numai ca s-a sistat avansarea concursurilor. Nu pot sa va spun daca dumneaei se va prezenta la concurs sau nu", a spus Nicolae Robu.Mandatul Olimpiei Oprea a expirat in 24 aprilie, iar de atunci a condus Spitalul Municipal ca manager interimar, pana la organizarea unui nou concurs pentru post, competitia fiind amanata de Primaria Timisoara pana dupa incheierea pandemiei de coronavirus.Noul manager interimar al Spitalului Municipal Timisoara este Daniel Malita, seful Laboratorului Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala.