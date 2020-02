Mancare veche in vase ruginite si margarina pentru copii, dar pentru doctori unt, in spitale din Mehedinti

Ziare.

Reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului Mehedinti au gasit mizerie si mancare necorespunzatoare in cantina unde era pregatita mancarea bolnavilor internati la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin.Mancarea pacientilor era pastrata la temperatura camerei, iar vasele erau vechi si ruginite, iar altele murdare.In cantina spitalului, angajatii foloseau ca materie prima pentru pregatirea hranei pacientilor carne pastrata in vase care aveau mult lichid rezultat din dezghetare, fara etichete si urat mirositoare. Carnea fusese dezghetata de mai multe ori.Mancarea care trebuia servita calda era pastrata la temperatura camerei.Comisarii au retras peste 150 de kilograme de alimente, iar pentru neregulile descoperite, firma care furnizeaza hrana pacientilor a fost amendata cu 10.000 de lei.Pe de alta parte, inspectorii de sanatate publica au stabilit ca la spitalul din Drobeta Turnu Severin nu este apa calda in ambulatoriu, iar in cabinetele medicale era mobilier vechi.Nereguli au fost gasite si la Spitalul Orsova. Potrivit comisarilor, copiii internati aici primeau la masa margarina, desi acest aliment nu este recomandat pentru copii, in schimb, medicii aveau in meniu unt.Mai mult, pacientii primeau 80 de grame de carne de pui in loc de 100 grame/portie.Prefectul judetului Mehedinti, Cristinel Pavel, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca a dispus mai multe controale in spitale, dupa ce a primit reclamatii."Dupa scandalul de anul trecut cand Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu-Severin a fost inchisa dupa ce patru pacienti au decedat fiind depistati cu infectii nosocomiale, eu cred ca aceasta unitate medicala ar fi trebuit monitorizata 24 de ore din 24", a spus prefectul judetului Mehedinti.Anul trecut, Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Mehedinti a fost inchisa dupa ce s-a identificat bacteria Acinetobacter, din cauza careia 4 oameni au murit.