Marturiile angajatilor de la Spitalul Floreasca: Pacienta de pe masa de operatie fumega. Am impiedicat focul sa ajunga la capul ei

Desfasurarea evenimentelor

Acestia au povestit cum flacarile s-au extins repede din zonele lombare si toracica spre capul femeii, unde aparatul de anestezie era in functiune.Iata cateva marturii ale personalului auxiliar, care au asistat la eveniment, potrivit postarii publicate pe Facebook de catre Emanuel Ungureanu "In timp ce se desfasura interventia chirurgicala in Sala 1 am observat-o pe colega mea ca intra in sala de operatie, am urmat-o crezand ca are nevoe de ajutor. Am auzit tipete, strigandu-se: FOC! VENITI CU APA! Colega mea a luat un lighean, iar eu am luat o galeata cu apa din filtru. In timp ce ma indreptam spre sala, brancardierul mi-a luat galeata din mana, ducandu-se el in sala 1.""Am simtit un miros puternic de fum si am verifica de unde provine. Intrand in sala 1 am vazut multa apa pe podea si toata lumea prezenta speriata, iar pacienta care se afla pe masa de operatie, FUMEGA.""In timpul pregatirii montarii cateterului, unul dintre medicii chirurgi a strigat: foc. A incercat sa stinga focul, moment in care medicul anestezist era la capul pacientei ca sa nu se detubeze, iar eu am tras de cateva campuri de sub pacienta - ca focul sa nu ajunga la capul pacientei. ""La sosirea in sala de operatie medicul ne-a informat ca pacienta este polialergica, lucru mentionat si in foaia de observatie si ca doreste alcool alb, adica Skinman Soft Protect.Dupa ce le-am dat pe masa cele necesare interventiei, inclusiv solutia ceruta, medicii au efectuat campul operator si au asezat campurile sterile. La un moment dat, dupa ce au inceput interventia, unul dintre medici a sesizat miros de ars, moment in care echipa operatorie a inceput sa miste campurile pentru a gasi sursa de foc si a o stinge.In momentul in care medicul a indepartat campul de pe pacienta, flacara s-a extins cu repeziciune din zonele lombara si toracica catre capul pacientei, unde era aparatul de anestezie in functiune. Vazand flacara am luat un alt camp si am incercat sa sting focul. Am auzit mai multe persoane strigand sa aducem apa sau ser sa stingem focul. Medicul a luat campul si a continuat sa stinga focul. S-au indepartat campurile arse de pe pacienta si a fost chemat in sala medicul chirurg plastician de garda care a evaluat starea pacientei."Publicarea marturiillor vine in conditiile in care Emanuel Ungureanu va depune, luni, o plangere penala la Parchetul General in acest caz.Reamintim ca deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care a relatat, intr-o postare pe Facebook , despre un incident grav la Spitalul Floreasca, o pacienta luand foc pe masa de operatie . El a citat declaratii ale asistentelor care au vazut scena si din care rezulta ca de vina ar fi medicul Mircea Beuran, cel care realiza interventia chirurgicala. Vineri au fost deja facute primele verificari la Spitalul Floreasca , iar saptamana viitoare va fi trimis la spital Corpul de control al ministrului Sanatatii.Desi medicul Mircea Beuran a negat ca s-ar fi aflat in unitatea medicala in acea zi, el semneaza protocolul operator al acestei interventii Ministrul Sanatatii Victor Costache a declarat ca surprinzatoare e atitudinea unor chirurgi implicati in incident, care refuza sa coopereze cu echipele de cotrol. Ministrul anunta ca, in functie de rezultatele anchetei, vor fi sesizate Colegiul Medicilor si alte institutii competente.Medicul Mircea Beuran a explicat sambata seara, la Antena 3, ca nu era in sala de operatii in momentul producerii incidentului, ca a participat ulterior, in alta sala, la interventia care a vizat pacienta, preluand operatia si finalizand-o, ca a anuntat familia femeii si conducerea spitalului in legatura cu ceea ce s-a intamplat.El a sustinut ca la o prima evaluare era vorba despre arsuri de gradele 1 si 2 pe 25 - 30% din suprafata corpului. Conducerea Spitalului Floreasca a transmis, cu privire la cazul pacientei care a suferit arsuri in timpul unei operatii , ca incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicala, interventia chirurgicala fiind finalizata, iar cazul a fost anuntat in aceeasi zi, fiind declansata o ancheta administrativa.C.P.