Maternitatea din Ploiesti a ramas fara vaccin si nu are cum sa imunizeze bebelusii impotriva hepatitei B

Informatia a fost confirmata de surse din cadrul Directiei de Sanatate Publica Prahova, care sustin ca nu este vorba despre o criza si ca vaccinul lipseste doar temporar.Aceleasi surse au precizat ca Ministerul Sanatatii a comandat vaccinul si ca acesta va fi livrat in perioada urmatoare, fara a preciza cand anume.Institutiile din subordinea Ministerului Sanatatii nu mai pot comunica direct si oficial cu presa decat cu avizul MS, dupa ce ministerul a transmis recent un document continand instructiuni legate de comunicarea cu mass-media.Astfel, documentul emis in 15 mai arata ca institutiile aflate in subordinea, autoritatea si coordonarea ministerului au obligatia de a solicita avizul ministerului in privinta oricarei comunicari cu presa.