Maternitatile, obligate sa asigure parintilor instruirea post-natala a copilului

"Prezenta lege impune obligativitatea unei instruiri in maternitati a parintilor sau tutorilor privind ingrijorea post-natala a copilului, avand ca obiect reducerea riscului mortalitatii infantile si a riscurilor de sanatate asociate cu o ingrijire post-natala deficitara", se arata in primul articol al Legii privind obligativitatea instructajului post-natal, depusa pe 11 iulie la Camera Deputatilor de Ovidiu Raetchi.La un alt articol initiatorul detaliaza si in ce va consta instructajul parintilor care va fi facut de "un medic sau asistent medical, desemnat de conducerea spitalului, individual sau unui grup de maximum 20 de persoane". Totodata, atat parintii, cat si medicii vor fi obligati sa semneze, inaintea externarii din spital , ca instructajul a fost realizat, se arata in proiect."Instructajul pentru parinti va contine, in mod obligatoriu: a) o explicare a riscurilor grave pe care le implica sindromul copilului scuturat (SBS); b) o prezentare a manevrei Heimlich anti-sufocare la sugari si a masurilor elementare pentru evitarea sufocarii; c) o explicare a riscurilor privind transportul auto inadecvat al sugarilor si a solutiilor de prevenire prin utilizarea scaunului special; d) o explicare a situatiilor in care nou-nascutul prezinta febra si areactiilor corecte in functie de caz; e) o prezentare a schemei de vaccinare pentru primul an de viata", potrivit sursei citate.De asemenea, pentru o mai buna intelegere a riscurilor medicale post-natale, va fi realizat un video pe care parintii il pot viziona in maternitate sau acasa."Ca masura aditionala, va fi realizat si prezentat un material video care va rula in maternitati si care poate fi distribuit parintilor sau tutorilor in format electronic. Acesta va cuprinde, in mod obligatoriu, o ilustrare grafica a contextelor care favorizeaza aparitia sindromului copilului scuturat (SBS) si a riscurilor de accident in cazul transportului auto inadecvat", prevede initiativa deputatul PNL.Cheltuielile pentru personalul care va face instructajul pentru si celelalte cheltuieli necesare implementarii acestor masuri in maternitati vor fi asigurate prin bugetul Ministerului Sanatatii, care va fi suplimentat cu sumele necesare.In favoarea sustinerii proiectului, Raetchi prezinta un raport al INS din 2017, care spune ca "in Romania se inregistreaza 7,6 decese la 1.000 de nou-nascuti, fata de o medie europeana de 3,6 si comparativ cu o rata de 3,7 in Franta, 3,3 in Germania sau chiar de 1,7 in Finlanda si 1,6 in Slovenia. Daca ne uitam la numarul de nasteri anuale inregistrate in Romania, vedem ca anual mor in jur de 1.300 de nou-nascuti, unele dintre decese putand fi evitate prin insusirea de catre parinti a unui minim set de cunostinte cu privire la principalele riscuri care pot afecta copiii dupa nastere si in primii doi de ani de viata".Camera Deputatilor va vota proiectul de lege, in calitate de prim for sesizat, iar Senatul este camera decizionala.