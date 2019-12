Medic: De cand s-au marit aiurea salariile in scop electoral, anumiti doctori ocolesc bolnavii

Ziare.

"Un coleg de la un spital mic din tara, care nu doreste sa fie cunoscut in Facebook, mi-a transmis o situatie cu care se confrunta des. Colegi din anumite specialitati, de cand s-au marit aiurea salariile in scop electoral, nu mai vor sa munceasca si cauta diferite motive evitand bolnavii grei pe care ii indruma spre alte spitale chipurile mai dotate. Au ajuns sa ascunda si sa fure investigatiile paraclinice pentru a evita contactul iminent cu astfel de pacienti dificili.Am intrebat, se intampla si in alte parti. Evident ca aceasta este cauza, asa cum am spus si eu de la inceput si anume faptul ca marirea chiar justificata a salariilor fara schimbari majore ale sistemului comatos de multa vreme, o sa conduca la anomalii care se reflecta asupra pacientului, a spitalului (aglomerarea unor spitale terminus) ca si a medicului curant care se alege intr-o garda cu un pacient greu pe care nu-l poate rezolva", scrie medicul bucurestean pe Facebook, care precizeaza ca accepta solutii si pareri, acesta fiind doar punctul sau de vedere.Iar reactiile nu au intarziat sa apara. Un internaut a scris ca este "ciudat sa auzim fix de la un medic treaba asta". Altul scris ca traduce ceea ce spune medicul ca "daca nu mai e stimulentul numit spaga timpul trece, leafa merge...".Medicului bucurestean ii raspunde si un medic din Galati, care ii da dreptate."Este o realitate! Sunt internista intr-un spital clinic judetean de urgenta!!Si nu e niciun secret: La Galati. Este adevarat ca tot timpul, si mai ales noaptea, dupa orele 1.00, ajung la noi pacienti in stare foarte grava, trimisi de la spitalele Tecuci si Tg. Bujor. Garzile noastre sunt, oricum supraaglomerate, pentru ca in afara de noi, cativa internisti, nimeni nu face vreo garda!!!!Asiguram garda pe vreo 8 sectii (inclusiv oncologie si gastroenterologie).E bine cunoscut ca nu au cu ce trata cazurile grave si complicate (ca nici noi nu prea avem.....), dar sunt si pacienti care pot fi, totusi, internati si tratati. Sa nu mai spun de spitalele CFR si Militar care sunt 'de fite'. Trateaza acolo pacienti fara prea multe complicatii. Cand boala se agraveaza, ciroza devine necompensata, iar insuficienta cardiaca ireductibila, nu mai sunt pacientii dumnealor!", scrie, pe Facebook, medicul Anda Doinita Ionescu-Marcu.Intre solutiile date de internauti problemelor reclamate de medici sunt reducerea salariilor, depolitizarea sistemului medical si aplicarea principiului meritocratiei, astfel incat medicii care au rezultate sa primeasca mai mult, indiferent de specializare.