Medicii de la un spital din Timis au donat cate 100 de lei pentru angajatii carora le-au scazut salariile

Ziare.

com

Opt medici care lucreaza in cadrul Spitalului Municipal Lugoj, carora salariile le-au crescut dupa ce a intrat in vigoare noua Lege a salarizarii, au donat, in ultimele zile, cate 100 de lei fiecare pentru angajatii din unitatea medicala carora lefurile le-au scazut.Ideea de a dona sume de bani in fiecare luna pentru infirmierele, brancardierii si personalul administrativ care primesc bani mai putini dupa intrarea in vigoare a Legii salarizarii ii apartine directorului unitatii medicale, Erwin Floroni."O parte din medici au inceput sa doneze bani. Ideea a fost a mea, pentru ca m-am suparat putin pe sindicate si le-am spus ca am putea face toti acest lucru, sa punem umar de la umar si sindicatul a refuzat. Au donat opt medici cate 100 de lei, deocamdata", a declarat, marti, Erwin Floroni.Donatiile se fac la secretariatul Spitalului Municipal Lugoj, pe baza de lista.Potrivit directorului Spitalului Municipal Lugoj, 43 din cei peste 300 de angajati primesc salarii mai mici, in urma plafonarii sporurilor. Veniturile au scazut cu sume cuprinse intre 35 si 270 de lei.Mii de sindicalisti din cadrul Federatiei Sanitas, angajati in spitale din intreaga tara, au intrat luni dimineata, timp de doua ore, in greva de avertisment . Pe 11 mai urmeaza ca angajatii din sanatate sa declanseze greva generala, nemultumiti fiind de noua lege a salarizarii.