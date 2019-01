Medicii din Iasi sustin ca pot face operatii ca la Viena, dupa ce s-au dotat cu cel mai performant robot chirugical din lume

Ziare.

, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, managerul Spitalului de Neurochirurgie Prof. dr. Nicolae Oblu din Iasi, medicul Lucian Eva.Potrivit medicului, robotul poate fi utilizat nu numai in ceea ce inseamna patologie traumatica, tumorala, degenerativa, cat si in diformitati ale coloanei, cum sunt scoliozele la copii., a explicat dr. Lucian Eva.Robotul are doua componente, una dintre acestea fiind un brat care se ataseaza in sala de operatie si o consola de comanda., a precizat dr Lucian Eva.Robotul, achizitionat cu fonduri alocate de Consiliul Judetean Iasi, a fost montat deja in blocul operator al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, insa prima interventie chirurgicala va fi efectuata cu ajutorul sau abia peste doua luni. Pana atunci, cadrele medicale care vor lucra folosind aceasta tehnologie vor urma cursuri de perfectionare.