Medicii din Tg. Jiu, unde un bebelus de 10 ore a murit, spun ca li s-a refuzat cererea de transfer

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu-Jiu, bebelusul s-a nascut prin cezariana, in noaptea de vineri spre sambata, cu probleme respiratorii, iar dupa aproximativ zece ore, starea lui s-a agravat si a decedat."Din cate stiu au fost niste probleme de respiratie, copilul avea 4,1 kilograme. Luni o sa facem o ancheta sa vedem ce s-a intamplat acolo. Obligatoriu, luni vom face o ancheta interna. Vom analiza documentele medicale existente, cat si daca au fost respectate procedurile si protocoalele medicale. Am inteles ca astazi s-a facut si necropsia", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Dumitru Vienescu, managerul interimar al SJU Targu-Jiu.Surse din cadrul spitalului au precizat, pentru MEDIAFAX, ca medicii ar fi cerut transferul baiatului la o alta unitate din tara, insa mai multe spitale, intre care si cel din Craiova, i-ar fi refuzat. In cele din urma, bebelusul ar fi fost acceptat la o clinica din Timisoara, insa a murit inainte sa ajunga ambulanta la el.Si Politia a deschis o ancheta in acest caz."Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale s-au deplasat la maternitatea Spitalului din Targu-Jiu pentru a efectua cercetari cu privire la decesul unui nou-nascut, in cadrul acestei unitati spitalicesti. In cauza s-a intocmit dosar penal in care se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.Acelasi surse din cadrul spitalului au precizat ca mama bebelusului este in afara oricarui pericol.