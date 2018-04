Medicul Horatiu Suciu: In Romania, transplantul trece printr-o perioada foarte grea. Este o criza a donatorilor, iar pe listele de asteptare sunt sute de oameni

Ziare.

"Cred ca toata lumea a observat ca activitatea de transplant este intr-un declin, in special din cauza lipsei donatorilor. Identificarea donatorilor si prelevarea de organe a scazut foarte mult. Este o activitate de o inalta incarcatura emotionala, inalt calificata, care nu se poate face peste noapte, dar care se poate distruge foarte usor.In ce ne priveste, noi ne continuam drumul, avem multi pacienti pe lista de asteptare, care isi pun sperantele in noi si nu pot decat sa sper la o imbunatatire atat a activitatii de transplant, cat si a reflectarii ei in media. Croatia a avut 5 transplanturi in doua saptamani, ceea ce e foarte mult, ei fac 40 de transplanturi pe an, ceea ce la o populatie de 3-4 milioane inseamna 11 transplanturi la un milion de locuitori. La noi, un transplant la 20 de milioane de locuitori, e un pic cam rau", a aratat dr. Horatiu Suciu.Acesta a aratat ca, o alta cifra pe care a aflat-o la congresul de saptamana trecuta, la implinirea a 45 de ani de la prima operatie pe cord deschis din Romania, este ca in Italia s-au facut 250 de transplanturi anul trecut, iar italienii erau nemultumiti considerand ca e un numar mic."Va dati seama unde suntem noi? Noi suntem mandri cu ceea ce facem la Targu Mures, dar nu trebuie sa uitam ca este o activitate total insuficienta si ca in continuare numerosi pacienti decedeaza in lipsa de organe si e vorba de organizare si bunavointa din partea tuturor. Un astfel de program e foarte greu de pus pe picioare, dar e foarte usor de pierdut. Lista de asteptare este in permanenta miscare, numerosi pacienti se adauga, altii decedeaza, se mentine la 100 de pacienti, pe lista de urgenta sunt 25-30, care sunt monitorizati permanent. Se cheama pacientii in functie de vechime, dar nu numai in functie de vechime, ci cei intr-o stare foarte rea. Nu este ceva matematic in aceasta stratificare a urgentei, exista criterii foarte clare in care se decide cine este receptorul", a accentuat dr. Suciu.Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din IUBCvT Targu Mures a spus ca desi s-a vehiculat in spatiul public existenta unor liste preferentiale pentru transplantul de organe din Romania, el poate sa garanteze ca in clinica pe care o conduce nu se intampla asa ceva."Nu cred in acest lucruri (liste preferentiale, n.r.) eu pot sa vorbesc doar despre clinica pe care o conduc, unde lucrurile sunt foarte clare din punctul meu de vedere. Cardiologii tin lista de transplant, practic ma consult cu ei, ei decid impreuna cu mine, dar accept sugestiile lor care este cel mai potrivit pacient, pentru ca ei sunt cei care ii urmaresc si ii monitorizeaza si pun indicatia de transplant.Acele lucruri care se vehiculeaza referitor ca se iau pacienti preferential sau anumiti pacienti sunt absolut ridicole. Aceste lucruri trebuie sa fie deasupra unor banuieli, sunt de acord ca poate sa fi indus in randul populatiei ca exista anumite preferinte, dar, spre exemplu, pe acest pacient transplantat astazi, l-am cunoscut azi dimineata. Acest lucru nu se intampla si ii asigur pe pacienti ca tot ceea ce facem este sa demonstram ca la Targu Mures se face medicina de performanta si pentru a slava cat mai multe vieti", a sustinut doctorul.Dr. Horatiu Suciu si-a exprimat speranta ca prin primul transplant de cord din acest an din Romania, care s-a realizat, miercuri, la IUBCvT Targu Mures activitatea de prelevare de organe si cea de transplant se va relansa."Imi doresc foarte mult ca si celelalte transplanturi de ficat si de rinichi sa iasa bine, in primul rand pentru pacientii respectivi si in al doilea rand pentru ideea si activitatea de transplant din Romania care cunoaste o perioada foarte grea si mi-as dori, nu pentru mine personal, ci pentru ideea de medicina romaneasca de performanta pentru ca nu mai sunt multe lucruri cu care sa ne putem lauda, din pacate, in acest moment", a mai spus dr. Horatiu Suciu.La Clinica de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul IUBCv Targu Mures a avut loc, miercuri, primul transplant de cord din acest an din Romania, dupa noua luni de intrerupere a acestei activitati, ca urmare a crizei donatorilor survenita pe fondul scandalului referitor la transplantul renal.