Medicul Mihai Lucan si-ar fi sabotat colegii ca sa greseasca in timpul operatiilor, punand in pericol pacientii

Informatiile apar in referatul prin care s-a propus arestarea celebrului profesor, potrivit Stiripesurse.ro " (...) cu ocazia efectuarii unui transplant renal (...), pentru a-l pune intr-o situatie dificila pe martorul (...), cu care se afla intr-o stare de vadita contradictorialitate (...), inculpatul Lucan Mihai a manipulat de o asa maniera instrumentarul chirurgical practicand o incizie asupra sinusului arterei renale, intr-o zona care nu era vizibila (...), parasind la scurt timp sediul institutului", se arata in referatul DIICOT. In acest fel, au scazut mult sansele ca rinichiul respectiv sa mai poata fi transplatat, sabotandu-i munca colegului sau.De altfel, atunci cand a aflat ca e investigat, Mihai Lucan ar fi luat legatura cu mai multe persoane sus-puse, in speranta ca ancheta va fi oprita.Mai mult, ar fi transferat importante sume catre diferite persoane pentru a li se pierde urma si ar fi incercat sa ascunda si alti bani. Iar potrivit unor surse judiciare, in timpul audierilor, anchetatorii au gasit asupra lui nu mai putin de 5.000 de euro.Reamintim ca medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, au fost dusi in fata magistratilor de la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, in dosarul in care exista suspiciuni ca ar fi folosit bunurile Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca in favoarea unei firme private.In urma analizei probatoriului procurorilor, judecatorii de la Tribunalul Capitalei au dispus, vineri dimineata, cercetarea lor sub control judiciar Decizia este executorie, dar poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Tot sub control judiciar va fi cercetat penal, in acelasi dosar, si directorul economic in cadrul institutului, Rodica Sanda Baciu, masura dispusa de anchetatori inca de joi seara.DIICOT a informat ca dosarul are ca obiect efectuarea de cercetari fata de membrii unui grup infractional organizat constituit de catre suspectii Mihai Lucan, Valerian Lucan si Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, in calitate de angajati ai persoanei vatamate Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, avand ca scop insusirea, folosirea, traficarea, dupa caz, a bunurilor aflate in patrimoniul Institutului, in favoarea SC LUKMED SRL.Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca ar fi fost prejudiciat cu 5.169.406,91 lei.Ar fi fost folosite resursele financiare, materiale si umane ale Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca in beneficiul clinicii apartinand SC LUKMED SRL. Mai mult, pacientii operati in clinica privata ar fi avut cheltuieli de internare in ICUTR mult reduse fata de tarifele de spitalizare stabilite anual de Institut.De asemenea, clinica privata ar fi folosit un aparat medical performant al Institutului, utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer. Conform DIICOT, in perioada 2007-2009, un numar de 159 de pacienti au facut obiectul unor proceduri medicale care au fost efectuate in cadrul SC LUKMED SRL cu ajutorul unei aparaturi medicale apartinand Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, transferata fara titlu din incinta acestei institutii in cea a SC LUKMED SRL, in conditiile in care sumele necesare achizitionarii kit-urilor necesare utilizarii acestuia au fost achitate de catre Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, iar pacientilor le-au fost percepute sume consistente de bani, cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie.In aprilie, procurorii DIICOT Cluj au mai facut perchezitii la sediul clinicii private Lukmed din Cluj-Napoca, controlata de familia Lucan, si la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj. Surse judiciare declarau atunci ca procurorii au facut perchezitiile intr-un dosar care vizeaza modul in care mai multi pacienti ar fi fost inregistrati la ICUTR si tratati apoi la clinica privata.DIICOT solicitatase un control CNAS la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj, ca urmare a unei sesizari depuse de deputatul Emanuel Ungureanu in luna martie. In sesizare, deputatul USR sustinea ca pacientii cu diferite afectiuni urologice, care se adresau cu bilet de trimitere Institutului de Urologie din Cluj, erau directionati de catre profesorul Lucan catre clinica privata Lukmed, clinica fiind detinuta de familia Lucan si administrata de fiul profesorului Lucan, Ciprian Lucan, care era si angajat al Institutului din Cluj.Ulterior, Emanuel Ungureanu a depus o sesizare la DIICOT cu privire la posibile fapte de abuz in serviciu sau luare de mita ale functionarilor de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate care au efectuat un control la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj.Potrivit lui Emanuel Ungureanu, cei patru functionari (Sanda-Cristina Grajdeanu, Cezar Radu, Andreea Safta si Ema-Iulia Popovici) care au fost, in perioada 15-26.05.2017, in control la Cluj, la solicitarea DIICOT, au fost cazati la un hotel de cinci stele din oras, desi nu aveau dreptul legal sa beneficieze de acest confort.Cazarea ar fi fost efectuata de reprezentantul Ministerului Sanatatii, Claudiu Mihai Hirtea, cu implicarea directa a managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj, Petru Susca.