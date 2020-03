Mesajul unui chirurg de la Sptalul de Urgenta Ploiesti, care este de garda azi: Am intrebat daca avem echipament de protectie. Avem, dar incomplet. Daca operam, vom fi contaminati

Ziare.

"In spital nu este nimeni care este in stare sa gestioneze aceasta pandemie . Este stare de urgenta, pentru cine????!!! Fiecare face ce vrea muschiul lui. Unde sunt epidemiologii, cei de la protectia muncii, managerii, (avem asa ceva??? ). In case ca soarecii ..... rezolva problemele prin telefon", scrie medicul pe Facebook, atragand atentia ca situatia de la Suceava se poate repeta la cel mai mare spital din judetul Prahova.Medicul Dan Oprea, chirurg la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Ploiesti, posteaza duminica pe Facebook mesajul primit de la un prieten, conform caruia la unitatea de primiri urgente a spitalului a fost adus un pacient venit din Germania, suspect de a fi fost infectat cu virusul SARS-Cov-2, care prezinta simptomele unei litiaze biliare, plus temperatura peste 38 de grade.Conform mesajului primit de medic, alte spitale din judet refuza sa primeasca pacientul pentru diverse motive, iar la nivelul SJU din Ploiesti acesta nu a fost testat pentru ca nu exista aparat pentru a depista rapid daca barbatul este infectat sau nu.In contextul acestui mesaj primit de la cunostinta sa, medicul Dan Oprea spune ca este de garda, duminica, la spitalul din Ploiesti si atrage atentia asupra faptului ca medicii si restul personalului sanitar sunt expusi in situatia in care acest pacient va trebui operat, in conditiile in care nu se stie daca este contaminat, iar echipamentul de protectie pus la dispozitie este "incomplet, deci nesigur"."Eu sunt de garda astazi, la Chirurgie-SJU Ploiesti. Am intrebat la sala daca avem echipament de protectie. Avem, dar incomplet, deci nesigur. Daca trebuie sa operam, vom fi contaminati. Nu s-a sinchisit nimeni, pana astazi, sa ne faca un instructaj, macar elementar. Management de spital, managementul unor astfel de situatii, ZERO!!!!Avem politie si armata pe strazi, sa oblige oamenii sa stea in casa si sa incaseze amenzi. In spital nu este nimeni care este in stare sa gestioneze aceasta pandemie. Este stare de urgenta, pentru cine????!!! Fiecare face ce vrea muschiul lui. Unde sunt epidemiologii, cei de la protectia muncii, managerii, (avem asa ceva??? ). In case ca soarecii ..... rezolva problemele prin telefon. Au familii si au dreptul la sanatate!!!??!!! DAR NOI??? Avem doar obligatii??? Nu avem dreptul la protectie, la sanatate????? Se testeaza 10000 de bucuresteni, pentru ca asa vor unii profesionisti din sanatate, ministerul se delimiteaza de aceasta actiune .... este anarhie, sau ce?? Mai exista institutii ale statului valide si apte sa actioneze??? Exista o strategie, un plan de actiune articulat si coerent???? Sau, Dumnezeu cu mila?? Cum facem? Stie cineva?", scrie chirurgul Dan Oprea.Nu este pentru prima data cand medicul Dan Oprea atrage atentia asupra unor nereguli in ceea ce priveste modul in care este condus spitalul judetean de urgenta Ploiesti, aflat in administrarea Consiliului Judetean Prahova. In anul 2014, Oprea acuza public lipsa unor materiale sanitare si medicamente, aparatura defecta pusa la dispozitia medicilor, dar si faptul ca in spital exista infectii nosocomiale.Dupa scandalul starnit, managerul de la acel moment al unitatii sanitare, Adrian Strambeanu, a demisionat, la solicitarea lui Raed Arafat si a ministrului de resort aflat in functie in acel moment. La scurt timp, managerul demisionar a fost angajat la Directia de Sanatate Publica Prahova, la compartimentul "Promovarea sanatatii". In prezent Adrian Strambeanu nu mai apare pe lista functionarilor publici si a personalului de conducere din cadrul DSP Prahova.